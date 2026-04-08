Ovetjkins nya besked: ”Måste fatta ett beslut då”

Framtiden för NHL:s främste målskytt någonsin är fortsatt oviss. Nu berättar Aleksandr Ovetjkin att han inte kommer ta ett beslut förrän i sommar.

– Hälsomässigt fyller jag 41 år i september. Man måste bara vara smart med det, säger han i en ny intervju.

Trots att 40-strecket redan är passerat har Aleksandr Ovetjkin fortsatt ösa in poäng i NHL. Samtidigt står han dock inför en oviss framtid då kontraktet med Washington Capitals går ut efter säsongen. KHL-bossen Alexej Morozov har utryckt att han hoppas stjärnan vänder hem till Ryssland, men inget beslut har kommit.

I en intervju med Capitals-broadcastern John Walton får nu ”Ovi” nya frågor om sin framtid där han svarar att detta får vänta.

– Vi kommer att fatta ett beslut i sommar. Jag måste prata med min familj, med lagets ägare (Ted Leonsis), med general managern (Chris Patrick), presidenten (Brian MacLellan), och vi måste fatta ett beslut i sommar, säger Ovetjkin.

Ovetjkin slog förra säsongen Wayne Gretzkys målrekord i NHL, och är nu uppe i totalt 928 i sin karriär. I och med att denna mäktiga milstolpe är nådd har det även spekulerats kring om detta är sista säsong i proffskarriären för ryssen. Att kunna leva ett bra liv efter karriären är något han även tar i beaktning.

Ovetjkin har tidigare uttryckt en önskan om att få vända hem till Ryssland. Detta för att avsluta karriären hemma i moderklubben Dynamo Moskva – och sluta cirkeln som hockeyspelare.

