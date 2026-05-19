Sparkar hela tränarstaben – efter fiaskosäsongen

Vancouver Canucks fortsätter rensa efter fiaskosäsongen.

Senaste att offras är huvudtränaren Adam Foote – och hela hans tränarstab – som får sparken av NHL-klubben.

Adam Foote får sparken av Vancouver Canucks efter Sedinarnas inträde i klubben. Foto: Bildbyrån

Förra veckan klev tvillingarna Henrik och Daniel Sedin in som nya klubbpresidenter för Vancouver Canucks där de ersätter Jim Rutherford. Samtidigt anställdes också Ryan Johnson som ny general manager sedan Patrik Allvin fått sparken. Tillsammans ska trion bilda den nya klubbledningen som leder Canucks in i framtiden.

Nu väljer den nya ledningen att agera direkt.

Under tisdagskvällen rapporterar TSN:s insider Darren Dreger att Vancouver Canucks sparkar huvudtränaren Adam Foote. Han är däremot inte ensam om att få gå. Enligt Dreger tvingas nämligen alla hans tre assistereande coacher, Kevin Dean, Scott Young och Brett McLean, också att lämna. Vancouver kickar alltså hela tränarstaben efter fiaskosäsongen där de kom sist i hela NHL.

Nyheten bekräftas sedan också av Canucks.

Thank you Adam Foote, Scott Young, Kevin Dean, and Brett McLean for everything you gave to the Vancouver Canucks. We are grateful for your leadership and dedication. pic.twitter.com/Fo5r7sJwCh — Vancouver Canucks (@Canucks) May 19, 2026

Adam Foote är en tidigare storback som vann dubbla Stanley Cup-titlar med Colorado Avalanche tillsammans med Peter Forsberg 1996 och 2001. Han klev in i Vancouver Canucks som assisterande tränare under säsongen 2022/23. Efter två och en halv säsong som assisterande befordrades Foote till huvudtränare förra året sedan Rick Tocchet lämnat Canucks. Under Adam Footes ledarskap föll dock Vancouver samman totalt. De vann bara 25 av 82 matcher och slutade överlägset sist i NHL med endast 58 poäng, vilket var 14 poäng sämre än nästjumbon Chicago Blackhawks.

Av de tre assisterande tränarna hade Scott Young varit längst i klubben medan övriga två anslöt inför årets säsong. Alla tre var dock nya som assisterande tränare från och med förra året och sparkas nu efter endast en säsong i båset.

Till nästa säsong kommer Elias Pettersson och resten av svenskarna i Vancouver Canucks alltså att få en helt ny tränarstab som ska leda klubben framåt.

