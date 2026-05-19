Båda tvillingarna Kenttä har skrivit hockeyhistoria under årets säsong.

Per Kenttä byggde Björklövens lag som gick upp till SHL.

Samtidigt ledde Hans Kenttä sitt Asplöven upp till Hockeyettan.

— Jag brukar säga det, vilket han också gör, att lägger man ner ett hårt jobb får man till slut utdelning, säger Hans Kenttä till hockeysverige.se.

Hans Kenttä skrev historia genom att föra upp "det nya" Asplöven till Hockeyettan, precis som Per Kenttä gjorde med Björklöven.

Det har varit en historisk säsong för tvillingbrorsorna från Haparanda. Per Kenttä lyckades äntligen ta steget upp med Björklöven till SHL. Samtidigt tog Hans Kenttä sitt Asplöven till Hockeyettan. Vad ligger bakom hockeynörderit hos 45-åringarna som båda faktiskt varit målvakter? Hockeysverige.se skickade den frågan vidare till Hans.

— När vi var nio, tio år byggde man en ishall här. Från att egentligen varit ett bandynäste, om vi ser till vinteridrott och historia, började hockeykulturen sakta men säker byggas upp och vi kom in i den sporten, berättar Asplöven-tränaren och fortsätter:

— Jag var kvar till det att jag var 18, 19 år och började på Universitetet. Då tog jag en paus från den aktiva karriären. Sedan har jag på senare år kommit tillbaka som föreningsmänniska.

— Om vi ser längre tillbaka på hockeyhistorien var vi Europas sämsta lag ett tag. Det fanns något där på 1990-talet där vi rankandes som ett av sämsta lagen i Europa. Då var det en nystartat och hockeykunskapen var inte vad den är idag.

— Jag brukar säga att idag vet vi vad vi ska göra. Det gäller bara att få dit allting. Teoretiskt är vi på en helt annan plats än vad vi var under 1990-talet.

— Det här kan jag se hända hos andra klubbar som tappar kunskapen, när eldsjälar och andra bara vandrar ut genom dörren och klubbarna inte vet hur man ska ta vara på det och inte heller hur man ska hantera det.

Per och Hans Kenttä – tvillingmålvakterna

Båda bröderna var, som sagt var, målvakter.

— Vi var för dåliga på rören för att vara någon annanstans, skrattar Hans Kenttä och fortsätter:

— Det behövdes väl någon som kunde ställa sig i målet samtidigt som det var roligt att stå.

När du och brorsan skulle spela landbandy där hemma, hur fungerade det med två målvakter för ni kunde väl inte vakta kassen samtidigt?

— Tänk så här i stället. Det var bara att ringa några kompisar så hade vi en landhockeymatch med två mål. Samtidigt var det inte svårt att få med oss kompisar och vi hade alltid mycket folk hos oss under uppväxten.

— Sedan var det bara att ta utespelarklubban om det skulle vara brist på lekkamrater. Jag tycker inte att det var så och vi har haft en fantastisk uppväxttid om jag tittar i backspegeln.

— Lagen var mycket större på den tiden och lätt att få ihop 25 killar som spelade hockey. Sedan spelade vi i stort sett ihop till J18 utan att någon slutade. Det kan ha varit några få som lade av, men det är lite skillnad mot idag.

”När Björklöven gick upp var det en hel del som fick en selfie tillsammans med ”Per””

Hur tänker du kring det jobb Per gjort med Björklöven?

— Jag tycker att han hela tiden har varit målmedveten. Jag brukar säga det, vilket han också gör, att lägger man ner ett hårt jobb får man till slut utdelning.

— Det är ingenting som kommer gratis, vilket är något som både han och jag har tagit med oss. Vill man nå upp till någonting är det bara att kavla upp ärmarna och arbeta. Det är inte så lätt och ingen dans på rosor heller. Bara för att vissa grejer fungerat en gång i tiden är det inte säkert att det gör så igen.

— Sporten är dessutom så tajt idag. Bara för att man har bästa laget är det inte självklart att man tar steget upp. Det är en process där man måste bygga någonting, vilket jag också tycker att Björklöven lyckats med över tid.

Jag antar att du ringde brorsan efter Björklövens avancemang till SHL, vad sa han då?

— Inte så mycket. Han var mer lättad. Jag är glad och stolt över att han har lyckats.

Ni är ganska lika varandra, är det ofta folk tar fel på dig och brorsan?

— Händer väl rätt ofta, så man är rätt van. I nio fall av tio rättar jag till det, men ibland spelar jag med.

— Nu när Björklöven gick upp var det en hel del som fick en selfie sent på lördagsnatten i Umeå tillsammans med ”Per”. Tänkte för mig själv att de fick gå lycklig till sängs utan att jag behövde rätta till dom, skrattar Hans Kenttä.

Hans Kenttä tog över Asplöven: ”Intresset är stort”

Asplöven gick i graven efter att har försatts i konkurs mars 2019. Men i maj 2020 avskrevs konkursen och då även skulderna på ungefär 1,5 miljoner kronor, eftersom Haparanda tingsrätt inte kunnat fastställa en enda person som suttit i styrelsen för Asplöven HC.

Numera heter lager Asplöven HF och vann den här säsongen Division 2 och kommer nästa säsong spela i Hockeyettan.

— Om vi tittar i backspegeln, under mesta delen av 2000-talet har vi faktiskt spelat i Hockeyettan. Alltså dåvarande Division 1.

— Sedan var det fyra säsonger i Hockeyallsvenskan innan kraschlandningen. Efter det har man egentligen fått börja på en ny kula. Jag tycker att vi ska vara på den (Hockeyettan) nivån.

— Sedan är systemet lite annorlunda idag. Det krävs lite mer i planering, andra resekostnader och annat som man inte hade på den tiden då det var mer geografiskt indelat.

Vad fick dig att hoppa på tränarjobbet i Asplöven?

— Jag har vandrat hela vägen från Hockeyskolan upp till U16-elit, TV-pucken och den biten. Det har varit roligt och jag har känt att jag egentligen utvecklats från säsong till säsong. Jag känner också att jag har något att bidra med i struktur, förväntansbild och annat.

— Sedan tycker jag, med alla lag jag haft, att jag har kunnat påverka. Sporten är också så pass rolig och att då kunna vara nära och påverka är något som gör att jag brinner för det.

Hur stor är intresset idag för laget uppe i Haparanda?

— Jag tycker att det pratas hockey igen i Haparanda och att det finns en uppslutning kring den. Vi hade nästan fullsatta läktare i dom två avslutande Division 2-kvalmatcherna.

— Jag brukar säga att det inte var idrotten i sig utan mötesplatsen vi tappade när Asplöven gick i graven och man inte längre hade den här naturliga mötesplatsen att gå till en fredagskväll eller söndagseftermiddag som det var då.

— För Haparandas del tycker jag det är oerhört viktigt att vi får till den här mötesplatsen och kan komma närmare varandra. Vi har dessutom haft pandemin emellan som skapade distans.

— Jag tycker att intresset är stort. När vi frågar runt bland sponsorer och fans är man intresserade och många vill också hjälpa till. Jag är väldigt förhoppningsfull att det här ska bli en rolig säsong.

Asplöven gick upp till Hockeyettan: ”Långsiktig plan att etablera oss”

Vad var det som gjorde att ni gick upp?

— Framför allt var vi väldigt seriösa. Allt från förberedelser till träning, upplägg och konsekvensen i matchplanen.

— Vi hade en kravbild på oss själva som var ganska hög. Det kunde vara högt till tak och utskällningar. Inte bara från mig utan från ledande spelare. Till exempel Anthon Eriksson eller andra spelare i laget som tog ton fast vi ledde med 6-1 efter två perioder. ”Det här spelet kommer aldrig att hålla när vi kommer in i ett kvalspel utan ni måste börja fokusera på det här och det här”.

— Det var mycket sådant under hela säsongen, där vi triggade varandra till att ligga på en hög nivå så vi skulle vara förberedda när vi skulle möta så mycket bättre motstånd som vi gjorde med sista två lagen vi mötte kvalserien.

SHL-meriterade Anthon Eriksson (#10) har varit en viktig spelare på vägen upp. Foto: Kai Slagner

Dessutom är en spelare kvar sedan tiden Asplöven spelade i Hockeyallsvenskan som dessutom spelat 21 SHL-matcher, men även provat på spel i Skottland, Polen och Danmark.

— Anthon Eriksson som har varit med på resan högre upp.

Det blir en ny tuffare serien för Asplöven, vad är målbilden kommande säsong?

— Den här trampbilen ska trampa vidare. Vinner vi varje match är vi i Hockeyallsvenskan, skrattar Hans Kenttä och fortsätter:

— Inte riktigt så, men en långsiktig plan är att etablera oss i ligan. Så kan jag väl svara lite diplomatiskt?

