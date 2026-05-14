Han väntas ersätta Patrik Allvin – får Sedinarna som chef

Ryan Johnson ser ut att ta över som general manager efter Patrik Allvin i Vancouver Canucks. Samtidigt pekar nya uppgifter på att Henrik Sedin och Daniel Sedin får tunga chefsroller i organisationen – och att Johnson väntas rapportera direkt till de svenska tvillingikonerna.

Ryan Johnson väntas bli ny general manager för Vancouver Canucks – med Henrik och Daniel Sedin som sina överordnade. Foto: AP Photo & Dom Gagne/CSM

Vancouver Canucks ser ut att ha hittat ersättaren till sparkade Patrik Allvin.

Enligt uppgifter från Sportsnet och insidern Elliotte Friedman är den assisterande general managern Ryan Johnson nu huvudkandidat till posten som klubbens nya chef över hockeyverksamheten. Tidigare lyftes Boston Bruins assisterande general manager Evan Gold fram som den hetaste kandidaten, men det har förändrats under de senaste dagarna, menar Friedman.

– Det finns momentum bakom Ryan Johnson i Vancouver. Jag börjar tro att han har en väldigt bra chans att bli nästa chef för hockey operations där, säger Friedman i radioprogrammet Fan Hockey Show.

Den 49-årige Johnson har funnits i Canucks organisation sedan 2013 och har arbetat under tre olika general managers: Mike Gillis, Jim Benning och Allvin. Förra året befordrades han till assisterande GM då han hjälpte till att föra farmarlaget Abbotsford Canucks till Calder Cup-titeln i AHL.

Nu ser han ut att få huvudansvaret när klubben genomgår en större omstrukturering efter att Allvin fått lämna sin post och veteranen Jim Rutherford väntas kliva åt sidan i sommar.

Daniel och Henrik Sedin väntas bli presidenter i Vancouver Canucks

Men det mest uppmärksammade i Vancouver just nu är tvillingarnas nya maktposition.

Enligt Friedman väntas Henrik Sedin och Daniel Sedin få kraftigt utökade roller i klubbledningen – och Johnson uppges rapportera direkt till dem.

– Det är möjligt att Sedinarna till och med kommer vara över Johnson i hierarkin, säger Friedman i en radiointervju med 880 CHED i Edmonton.

Journalisten Rick Dhaliwal rapporterar samtidigt att tvillingarna kan få titlar motsvarande ”co-presidents”, med en officiell presentation väntad inom kort.

Johnson och Sedinarna känner dessutom varandra väl sedan tidigare. Johnson spelade tillsammans med tvillingarna under sina två sista NHL-säsonger i Vancouver 2008–2010 innan han avslutade karriären och återvände till organisationen som utvecklingscoach 2013.

Ryan Johnson spelade över 700 NHL-matcher efter att ha draftats i andra rundan av Florida Panthers 1994.

Sedinarna återvände själva till Canucks 2021 som rådgivare och spelarutvecklare, men ser nu alltså ut att ta klivet in i klubbens absoluta maktcentrum.

En av Johnsons första stora uppgifter kan bli att leda arbetet inför NHL-draften 2026, där Vancouver sitter på tredjevalet – klubbens högsta draftposition sedan 1999 när man valde just Daniel Sedin som tvåa följd av Henrik Sedin som trea.