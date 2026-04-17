Patrik Allvin-eran är över i Vancouver Canucks.

Svensken får sparken som general manager efter årets fiaskosäsong.

Patrik Allvin tvingas lämna jobbet i Vancouver Canucks.

Vancouver Canucks har haft en riktigt floppsäsong i NHL.

De vann endast 25 av 82 matcher och kom överlägset sist i hela ligan med sina 58 poäng. De hade hela 14 poäng upp till Chicago Blackhawks som var det näst sämsta laget i NHL. Efter fiaskot har det kommit flera uppgifter om att förändringar väntas i organisationen inför nästa säsong.

Nu har Canucks också skördat sitt första offer.

Under fredagen bekräftar NHL-klubben att svenske general managern Patrik Allvin får sparken efter fyra år inom föreningen. Han tvingas lämna NHL-klubben med omedelbar verkan och hans framtid inom världens bästa hockeyliga är nu osäker. Vancouver Canucks väntas dock fortsätta satsa på Jim Rutherford som klubbpresident. Huvudtränaren Adam Foote ska dock också hänga löst efter fiaskot under årets säsong.

Jim Rutherford, President, Hockey Operations, announced today that Patrik Allvin has been relieved of his duties as General Manager. — Vancouver Canucks (@Canucks) April 17, 2026

Patrik Allvin har jobbat i NHL under 24 år

2022 skrev Patrik Allvin historia då han anställdes av Vancouver Canucks som den första svenska general managern i NHL:s historia. Canucks har dock haft flera utmanande år under Allvins tid som GM. De har missat slutspel under fyra av de fem senaste säsongerna. Enda gången som Vancouver gick till slutspel var säsongen 2023/24 då de vann Pacific Division men sedan åkte ut i konferens-semifinal mot Edmonton Oilers. Förutom den säsongen har Allvins tid i Canucks kantats av flera besvikelser.

Patrik Allvin har varit verksam i NHL under 24 års tid. Falusonen, som spelade i både Leksand och Mora under sin spelarkarriär, var först scout i Montréal Canadiens innan han gick till Pittsburgh Penguins. Allvin jobbade för Penguins under 15 år i flera olika roller, mest framträdande som chefsscout och assisterande GM, innan han fick GM-jobbet i Vancouver.

Source: Patrik Allvin @ Elite Prospects