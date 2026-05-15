Så ska tvillingarna Sedin bygga om Vancouver Canucks

Vancouver Canucks satsar på att klubbhjärta ska leda organisationen ur krisen. Under torsdagen presenterades Henrik och Daniel Sedin som nya presidenter för klubben, samtidigt som Ryan Johnson tar över rollen som general manager efter klubbens mardrömssäsong i NHL.

Tvillingarna Sedin tillsammans med ägaren Francesco Aquallini och nye general managern Ryan Johnson. Foto: Ethan Cairns/The Canadian Press via AP

Sverige har fått ytterligare två toppnamn i en NHL-organisation. Under torsdagen presenterades klubbikonerna Henrik Sedin och Daniel Sedin som nya presidenter för hockeyverksamheten i Vancouver Canucks, samtidigt som deras tidigare lagkamrat Ryan Johnson utsågs till ny general manager.

Vid presskonferensen framkom att rekryteringsprocessen varit långdragen och att flera namn varit aktuella för rollen, däribland tidigare Ottawa Senators-GM:n Pierre Dorion och Boston Bruins assisterande GM Evan Gold.

Tvillingarna Sedin medgav dock att Johnson var deras förstaval när beslutet väl skulle fattas mellan två slutkandidater. Gold bekräftades senare ha varit en del av processen innan valet till slut föll på Johnson, som tidigare varit GM för AHL-laget Abbotsford Canucks och ledde klubben till Calder Cup-titeln 2025.

– Ägarna kontaktade oss efter att Jim (Rutherford) gjort det tydligt att han tänkte kliva åt sidan, säger Henrik Sedin.

– Vi gick in i processen och fick presentera två väldigt starka kandidater, en extern och en intern. Det var upp till oss att fatta beslutet.

Det strävar Sedinarna efter i Vancouver

Henrik, Daniel och Johnson betonade alla vikten av kultur och miljö som centrala delar i arbetet framåt. Det blir en avgörande fråga för Vancouver efter att laget slutat sist i NHL säsongen 2025/26, på 32:a plats av 32 lag.

– Vi vill återupprätta kopplingen genom hela organisationen – med staden och hela British Columbia, säger Henrik Sedin och tillade samtidigt att tvillingarna fått garantier om självständighet från ägargruppen.

Ägaren Francesco Aquilini presenterade den nya ledningen men svarade inte på några frågor från medierna.

Trots optimismen kring den nya ledningen väntar ett stort arbete för att göra Canucks till en slagkraftig klubb igen. Nästa stora steg blir NHL-draften, där Vancouver sitter på tredjevalet totalt, samtidigt som framtiden för huvudtränaren Adam Foote ska utvärderas efter den tunga säsongen.

– Att sätta en tidslinje på processen vore orättvist. Det handlar om att bygga rätt miljö och säkerställa att grunderna finns där – en trygg miljö där spelare kan utvecklas, säger Johnson.

– Vi kommer att utvärdera allt och identifiera områden där vi kan bli bättre. Vi vill inte bara vara bra – vi vill vara elit.

Med den nya ledningen på plats inleds arbetet omedelbart, och flera viktiga beslut väntas tas under de kommande veckorna inför NHL-draften den 26–27 juni i Buffalo.