Mycket snack, inga resultat – nu är det dags att trejda kaptenen!

Efter ett slutspel där Brady Tkachuk inte var en faktor över huvud taget ställer sig Matt Larkin frågan om det inte är dags för Ottawa Senators att utforska möjligheten att trejda sin lagkapten.

Är Brady Tkachuks dagar i Ottawa Senators räknade? Foto: Sergei Belski-Imagn Images

Den här krönikan är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Ottawa Senators i Stanley Cup-slutspelet 2026 var knappast något man prioriterade att titta på.

Men deras så kallade “locker cleanout day” den här veckan? Det hade kunnat bli tv som man bara måste se.

Alla blickar hade riktats mot lagkaptenen Brady Tkachuk, en spelare som dragit till sig mycket uppmärksamhet under hela säsongen – ibland av fel skäl. Tyvärr kunde han av förståeliga skäl inte närvara vid måndagens säsongsavslutning, då hans fru Emma precis hade fött parets andra barn.

Det gör att flera stora frågor skjuts på framtiden. Han hade mycket att svara för efter vad han visade upp på isen veckan innan.

Hans slutspel var mycket snack – men inga resultat. Redan vid nedsläpp i match ett mot Carolina Hurricanes släppte Tkachuk handskarna i ett regisserat, meningslöst slagsmål mot Hurricanes kapten Jordan Staal. Att matcha en toppforward mot en tredjecenter var en uppgörelse Carolina hade accepterat alla dagar i veckan. Den “energi” det gav Ottawa? En 2–0-förlust.

Brady Tkachuk lämnar slutspelet poänglös

Ottawas slutspel var över på fyra matcher under sju dagar – där laget totalt gjorde fem mål. Tkachuk var inte inblandad i något av dem. Han lämnade serien poänglös, och Senators blev utspelade 3–0 i mål vid spel fem mot fem när han var på isen, även om målchanserna var jämna och Ottawa faktiskt skapade fler riktigt farliga lägen.

Även om Hurricanes var förstaseedade och därmed en svår motståndare i första rundan, var resultatet en stor besvikelse för Ottawa. Många experter trodde att laget kunde skrälla – eller åtminstone pressa Carolina till det yttersta. Under tränaren Travis Green var Senators ett strukturerat och defensivt starkt lag, bäst i Eastern Conference på att begränsa målchanser under grundserien. Målvaktsspelet var länge ett problem, men när Linus Ullmark hittade formen lyfte laget och avslutade starkt efter OS-uppehållet.

Visst – serien kunde ha sett annorlunda ut om Ottawa vunnit dubbelövertidsmatchen i match två. Och när toppbacken Jake Sanderson skadades av en hjärnskakning efter en omdiskuterad tackling från Taylor Hall i match tre försvann mycket av hoppet. Men bristen på reaktion var ändå slående, särskilt i de två sista hemmamatcherna. Det mest “minnesvärda” ögonblicket blev en crosschecking från Ridly Greig som väntas ge avstängning in i nästa säsong.

Skulden för den bleka insatsen kan fördelas över hela laget – men en stor del faller på Tkachuk. Hans varumärke bygger på att dra med sig laget in i striden. I stället slutade han utan poäng och med fler utvisningsminuter än skott på mål. Kroppsspråket såg stundtals ointresserat ut – och när lagkaptenen signalerar det, har laget små chanser att lyckas.

Hade detta varit en isolerad händelse kunde det avfärdas som ett svagt år för en annars toppspelare. Men det finns tecken på att relationen mellan Tkachuk och Ottawa håller på att försämras. Förra säsongen uppstod spänningar när han reagerade på att publiken buade USA:s nationalsång. Han har också öppet stött Donald Trump och uttryckt stolthet över att ha deltagit vid ett State of the Union-tal efter USA:s OS-guld 2026.

Dessutom har hans far Keith Tkachuk kritiserat lagets tuffhet – och särskilt Ullmark – i en podcast med brodern Matthew Tkachuk.

Många NHL-lag skulle vara intresserade

Tkachuk är inne på sin åttonde säsong i Ottawa och har bara två slutspelssegrar att visa upp. Han har två år kvar på kontraktet och kan förlänga först sommaren 2027. Hans bror Matthew tvingade sig bort från Calgary Flames 2022 – frågan är om Brady går samma väg?

Det sätter general managern Steve Staios i en svår sits. Ottawa har blivit relevant igen och bygger för framtiden, men om lagkaptenen inte är en del av den långsiktiga planen kan det vara läge att agera nu – medan hans värde är som högst.

Vid 26 års ålder är Tkachuk i sin prime, med ett mycket fördelaktigt kontrakt. Trots floppslutspel har han levererat i stora matcher tidigare, och intresset från andra klubbar lär vara stort.

Möjliga destinationer? En återförening med brodern i Florida Panthers är ett alternativ. St. Louis Blues – hans hemstadslag – är ett annat, där Robert Thomas kan bli en del av en bytesaffär. Även New York Rangers och New Jersey Devils nämns som tänkbara alternativ.

Ottawa är ett bra lag – men inte tillräckligt bra. Och när lagkaptenen börjar bli en distraktion kan det vara dags att agera. Om Tkachuk inte tydligt visar att han vill stanna, bör Senators undersöka marknaden redan nu – innan hans förhandlingsläge blir ännu starkare.