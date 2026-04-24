Ser rött – efter huvudtackling på stjärnbacken: ”Löjligt!”

Inte nog med att Ottawa Senators föll till 0–3 i matcher mot Carolina Hurricanes. I nattens 1–2-förlust utgick dessutom stjärnbacken Jaek Sanderson skadad efter att ha fått en tackling mot huvudet. Det får coachen Travis Green att se rött.

– Det är en solklar huvudtackling, säger Ottawas tränare.

Ottawa Senators coach Travis Green var inte glad över huvudtacklingen på Jake Sanderson. Foto: Alamy/AP Photo /Bildbyrån/Imagn Images

Det var inga glada miner i Ottawa Senators efter nattens förlust i hemmamötet med Carolina Hurricanes. 1–2-förlusten gör att ”Sens” ligger under med 0–3 i matcher och är en förlust från att slås ut.

Till råga på allt kan man tvingas spela nästa match utan en av sina bästa spelare – till coachens stora förtret.

När Ottawa Senators huvudtränare Travis Green pratade med media efter matchen, fick han frågan vad som låg bakom att stjärnbacken Jake Sanderson tvingades lämna matchen i den andra perioden. Green pekade på en situation där Hurricanes-forwarden Taylor Hall delade ut en hög tackling på Sanderson.

– Det är ganska uppenbart varför han lämnade matchen, säger Green på sin presskonferens. Jag förstår bara inte hur det inte blir en femminutersutvisning för en tackling mot huvudet. Det är en solklar huvudtackling. Den typen av tackling vill man inte se. Det är löjligt att det inte ens blev en videogranskning.

Taylor Hall slapp matchstraff

Situationen i fråga inträffade några minuter in i den andra perioden, då Hall fick en tvåminutare för otillåten tackling mot huvudet. Sanderson fortsatte dock spela. Det var först kring mitten av matchen som den amerikanske backen lämnade isen, ungefär en minut efter att han blockerat ett skott med handen.

Sanderson återvände inte till matchen. Han spelade 13:19 fördelat på tolv byten. Efter att han klivit av gjorde Senators sitt första mål genom Drake Batherson. Hemmalaget lyckades dock inte fullborda någon upphämtning, då Jackson Blake gav Hurricanes ledningen för andra gången i matchen. De höll sedan undan till en 2–1-seger och tog en betryggande 3–0-ledning i matchserien.

Det kom ingen uppdatering efter matchen om Sandersons status inför match fyra på lördag. Med Senators i ett pressat läge och nära eliminering har de knappast råd att förlora fler nyckelspelare. Laget saknar redan nyckelbacken Artiom Zub, som inte har spelat sedan han skadades i match ett förra lördagen.

Sanderson har hittills stått för två assist i matchserien, båda i dubbelövertidsförlusten i match två i natten mot tisdag.

Match fyra spelas i Ottawa under lördag kväll med start klockan 21.00, svensk tid.

