Slutspelsserien mellan Carolina Hurricanes och Ottawa Senators fick en våldsam inledning. Direkt på nedsläpp i öppningsmatchen rök lagkaptenerna Jordan Staal och Brady Tkachuk ihop i ett slagsmål. Sedan tog hemmalaget taktpinnen och vann med 2–0 efter att danske veteranen Frederik Andersen hållit nollan.

Brady Tkachuk och Jordan Staal rök ihop – redan efter slutspelets första nedsläpp. Foto: Bob Frid-Imagn Images & Sportsnet

Stanley Cup-slutspelet 2026 invigdes på lördagskvällen med första mötet mellan Carolina Hurricanes och Ottawa Senators. Pucken hann inte mer än att släppas i Lenovo Center i Raleigh innan det första slagsmålet utbröt – och det mellan lagkaptenerna Jordan Staal och Brady Tkachuk.

Tkachuk startade slagsmål med New York Islanders lagkapten Anders Lee vid två tillfällen under slutet av grundserien. Nu signalerade han till Staal redan i tekningscirkeln att han var redo att släppa handskarna. Veterancentern, med över 1 400 NHL-matcher bakom sig, var inte sen att tacka ja till hans inbjudan. Fajten blev intensiv och kort och slutade med att båda spelarna fick in några slag innan de föll till isen.

Slagsmålet satte tonen i en första period som präglades av fysiskt spel och högt tempo. Det dröjde dock till tidigt i andra perioden innan matchens första mål föll. Carolinas forward Logan Stankoven lyckades överlista Linus Ullmark med ett misslyckat skott som ställde den svenske målvakten. Detta efter att Stankovens klubba slagit ihop med en motståndarklubba precis i skottögonblicket. Pucker gled retfullt förbi Ullmark.

Frederik Andersen nollade Ottawa Senators

Carolina försvarade sig väl och när Ottawa väl kom till tals stod den danske veteranmålvakten Frederik Andersen pall för deras försök. I stället för en kvittering forcerade Hurricanes in ett 2–0-mål bakom Linus Ullmark i den tredje perioden.

Efter att ha satt hård press på Ottawa var Taylor Hall sist på pucken när Carolina forcerade in ett försäkringsmål som skulle hjälpa dem hela vägen till seger.

Andersen höll tätt genom att stoppa 22 skott efter att domarna dömt bort en potentiell 1–2-reducering strax efter 2–0-målet. Drake Batherson sköt ett skott i Carolina-målvaktens plockhandske när den till synes var inne i målet. Efter videobedömning konstaterade dock domarteamet att det inte gick att avgöra att pucken verkligen passerat mållinjen.

Logan Stankoven och Taylor Hall var poängbäst för Carolina med 1+1 vardera i segern.

Linus Ullmark stoppade 27 skott

Utöver förlusten kan Ottawa ha drabbats av ett tungt avbräck då deras ryska nyckelback Artiom Zub tvingades utgå skadad efter att ha satt in en hård tackling på Seth Jarvis. Någon uppdatering kring hans status kom inte under matchen.

Linus Ullmark stoppade 27 av 29 skott i matchen.

Nästa match spelas i Raleigh natten mot tisdag.

Carolina Hurricanes – Ottawa Senators 2-0 (0–0, 1–0, 1–0)

Carolina: Logan Stankoven, Taylor Hall.

Carolina leder serien med 1–0 i bäst av sju matcher.