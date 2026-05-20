Tidigare SHL-talangen stor hjälte – trots Sörums show

Felix Unger Sörum är stekhet i Calder Cup-slutspelet. Chicago Wolves-forwarden har nu gjort fem poäng på de senaste tre matcherna.

Men i natt var det motståndarlagets Michael Brandsegg-Nygård som stal showen när han avgjorde till 4-3 efter förlängning.

Det finns starka blågula inslag i serien mellan Chicago Wolves och Grand Rapids Griffins. I Wolves är inte minst Felix Unger Sörum en profilstark spelare. Den skickliga forwarden har varit en av deras genomgående bästa spelarna under den gångna säsongen. På andra sidan står en hel drös svenskar där inte minst lika gamla Axel Sandin-Pellikka finns.

Efter de två första matcherna hade Wolves en 2-0-ledning med sig. De stal båda matcherna på bortaplan och hade ett bra läge att i natt stänga serien. De spelar nämligen i bäst av fem i AHL fram tills konferensfinalerna.

Deras framgångar i serien har varit mycket tack vare Sörum. Leksingen har gjort fem poäng på de inledande tre matcherna i serien. I natt klev han återigen fram med ett mål och en assist.

Den här gången räckte det däremot inte.

En mållös tredje period tog matchen till förlängning med ställningen 3-3. Då var det den tidigare Skellefteå- och Moratalangen Michael Brandsegg-Nygård som klev fram. Norrmannen sköt segern till Griffins och förlängde därmed säsongen.

Noterbart är att Erik Gustafsson hade två assist i matchen. Även Noel Gunler noterades för poäng för Chicago.