För endast fjärde gången i sin historia kommer Tjeckien att spela i en JVM-final, och det mot Sverige. Efter 6–4-vinsten mot Kanada mötte en glad Vaclav Nestrasil media.

– Jag tror att många nya barn kommer att titta på den här matchen på TV och säga till sina föräldrar ”jag vill spela hockey. Jag vill vara där en dag”, säger han.

Vaclav Nestrasil och Tjeckien spelar JVM-final mot Sverige. Foto: Simon Eld och Bildbyrån/Joel Marklund.

ST. PAUL/MINNESOTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

För första gången sedan Finland besegrade Ryssland i Helsingfors 2016 har vi en hel-europeisk final i Junior-VM. Ovanstående står klart efter att Tjeckien chockat Kanada i sin semifinal i Minnesota, och säkrat avancemang med en 6–4-seger.

I den mixade zonen var det sedan högt och lågt där den kanadensiske kaptenen Porter Martone stod med tårar i ögonen, medan Vaclav Nestrasil jublade.

– Ni hörde dem i media. De snackade, och vi ville hålla nere deras egon. Vi ville det verkligen, säger Chicago-draftade talangen och fortsätter om hur stort det är för Tjeckien.

– Det är enormt. Under de senaste två åren (mot Kanada) har ingen trott att vi skulle kunna göra det tredje gången. Men vi gjorde det, och jag hoppas att barnen som vaknar idag och går till skolan skriker i köket, och är glada över att representera Tjeckien.

Vad hade du gjort som barn om du vaknat en sådan här dag?

– Jag hade nog hoppat över skolan och spelat hockey 24/7 den dagen.

Reaktionen på sena kvitteringen: ”Kändes skit”

Innan Tjeckien tog sig till den där finalen i Halifax 2023 hade man inte gjort upp om den ädlaste valören sedan 2001. Det var även då, 2000 och 2001 som man tog sina enda guldmedaljer i turneringen.

– Det betyder mycket för tjeckisk hockey. Såklart att se oss vinna mot Kanada, men bara att vi spelar bra hockey, jag tror att det är inspirerande. Jag tror att många nya barn kommer att titta på den här matchen på TV och säga till sina föräldrar ”jag vill spela hockey. Jag vill vara där en dag”, precis som jag, säger Nestrasil.

Men det var inte utan motstånd. Precis som Sveriges semifinal mot Finland innehöll bataljen mot Kanada en hel del drama.

Kanadensarna fick in 3–3 tidigt i sista perioden, men 4–3 följde, assisterat av Nestrasil, vilket såg ut att avgöra. Då klev Porter Martone fram och petade in en sen kvittering. Ändå räckte det inte hela vägen. Poletin avgjorde till 5–4 med en dryg minut kvar innan 6–4 kom i tom bur.

– Det kändes skit för jag var på isen. Men nej, det är hockey. Vi växte upp som grupp. Jag tror att det är det viktigaste. Ingen sänkte huvudet, säger Nestrasil om 4–4-målet och hur man hämtade upp det.

Möter Sverige i final: ”Blir kul att titta på”

19.30 lokal tid, 02.30 svensk tid (natten till tisdag), väntar nu final mellan Sverige och Tjecken.

– Det kommer att vara en bra match. Vi har inte spelat dem än, men jag tror att det kommer att bli kul att titta på. Jag hoppas att några fans dyker upp i Minnesota. Jag tror att det kommer att bli en liknande match mot Sverige, säger Nestrasil.