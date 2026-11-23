Nicklas Grossmann blir kvar i Södertälje över JVM.

Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

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De senaste två åren har Nicklas Grossmann varit assisterande förbundskapten för Juniorkronorna under JVM. Förra året var Grossmann därmed med i tränarstaben när JVM-guldet i Minnesota säkrades.

I år kommer Grossmann dock inte att resa till Kanada för att vara en del av Juniorkronornas stab.

Nicklas Grossmann nobbar JVM – stannar i Södertälje

Sedan säsongen 2023/24 har 41-åringen varit assisterande tränare för allsvenska Södertälje SK. Sedan Andreas Johansson fick sparken av SSK förra veckan har Grossmann blivit befordrad som tillförordnad huvudtränare.

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Nu meddelar Södertälje också via sin hemsida att Nicklas Grossmann fortsätter i den rollen framöver. Det innebär att Grossmann kommer att avstå från sitt uppdrag som assisterande förbundskapten under den kommande JVM-turneringen. I stället kommer han alltså att stanna hemma i Södertälje.

– Vi vill tacka Magnus Hävelid och Juniorkronorna för förståelsen och för hjälpen att hitta en lösning. Nicklas har nyligen tagit över huvudansvaret för herrlaget, och det betyder mycket för oss att han kan fortsätta leda laget även under JVM, säger SSK-sportchefen Emil Georgsson.

SSK har två raka segrar efter tränarskiftet

Nicklas Grossmann avslutade sin spelarkarriär 2019 sedan han varit lagkapten i SSK under två säsonger. Från och med 2020 har Grossmann sedan klivit in som ledare i Södertälje. Han var först fystränare under flera års tid innan han klev in i tränarbåset som assisterande coach i HockeyAllsvenskan. Nu är han alltså tillförordnad huvudtränare i SSK för den överskådliga framtiden.

Sedan Andreas Johansson fick sparken av SSK, och Grossmann tog över huvudansvaret, har laget tagit två raka vinster. Först blev det en 4-1-seger borta mot Vimmerby innan Södertälje besegrade rivalen AIK med 5-2 i fredagens 08-derby . På onsdag väntar nästa utmaning för Södertälje då MoDo står för motståndet hemma i Scaniarinken.