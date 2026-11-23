Det finns några nyförvärv som har varit en besvikelse så här långt. Mer om dem kan ni läsa här.

I den här listan ska vi kolla närmare på vilka nyförvärv som har presterat bäst i ligan så här långt, sett till poäng. Några av spelarna i toppen var det nog inte många som trodde på inför säsongen, samtidigt som några av de mer hajpade spelarna har underpresterat.

Här har vi de tio bästa nyförvärven sett till poäng så här långt.

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