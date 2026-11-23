Logan Nijhoff lämnar Östersund efter bara 22 matcher.

Foto: Johan Axelsson / Bildbyrån.

Inför säsongen värvade Östersunds IK Logan Nijhoff från HC Slovan Bratislava, där han avslutade den förra säsongen. Innan det huserade forwarden i ECHL och gjorde även sporadiska framträdanden i AHL. Nu står det klart att han lämnar jämtlänningarna.

Under måndagen meddelade klubben att parterna går skilda vägar, på initiativ från spelaren själv.

– Det är alltid tråkigt när en spelare lämnar i förtid. I Logans fall är det på hans initiativ och vi har accepterat det. Vi önskar honom lycka till, säger sportchef Rasmus Aro i ett pressmeddelande.

Logan Nijhoff gjorde åtta poäng på 24 matcher för Östersund i Hockeyallsvenskan. Det återstår nu att se vad som väntar för kanadensaren.