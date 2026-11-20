Andreas Johansson berättar om uppbrottet från SSK. Foto: Ronnie Rönnkvist/Bildbyrån

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I veckan kom beskedet att Södertälje SK, som ligger på en femte plats i Hockeyallsvenskan, helt enkelt ger tränaren, Andreas Johansson sparken.



Södertälje avslutade förra säsongen med att ta sig hela vägen till en semifinal efter att ha inlett säsongen darrigt, men Andreas Johansson berättar för hockeysverige.se att han inför säsongen hade höga förväntningar på den.



-- Det har varit stora förväntningar såklart. Jag har varit väldigt laddad och taggad. Speciellt efter den avslutning vi hade förra säsongen, säger Andreas Johansson och fortsätter:

-- Vi lyckades värva skickliga spelare som Nolan Stevens, Carter Souch och Tarum Fizer. Dessutom blev A.J (Vanderbeck) kvar. Stommen blev också kvar med Hampus Harlestam, Teemu Väyrynen och alla dom här spelarna.

-- Jag hade väldigt stora förhoppningar på att vi skulle göra en väldigt bra säsong. Södertälje kan fortfarande göra en väldigt bra säsong, men det blir utan mig.



Upplevde du att det fanns mycket att bygga vidare på från förra säsongen?

-- Från avslutningen, absolut. Det var en väldigt tuff säsong. Tuff start och knackigt länge innan vi lyfte.

-- Då hade vi ett lag med William Wiå i första kedjan och ”Hank” (Henrik Eriksson) i den andra. Vi gjorde ett väldigt jobb för att vrida runt saker och sedan blev det ett väldigt roligt slutspel även om vi inte räckte hela vägen fram.

-- Den här säsongen har Södertälje ett lite skickligare lag. Framför allt på forwardssidan. Sedan började det lite redan på försäsongen att det blev panik efter att vi förlorat några matcher. Den där paniken känner man såklart som tränare. Folk runt om och var nära mig fick panik.

-- Jag tyckte att vi skulle hålla oss lugna, vilket vi gjorde. Började serien med att förlora mot Leksand borta. Sedan vann vi någon match hemma, förlorade också någon, men sedan började saker sätta sig. Vi vann en hel del matcher och tog 21 av 24 poäng eller om det var 18 av 21. Då hade vi även många spelare borta. Bland andra Nolan Stevens, Teemu Väyrynen och Tarum Fizer. A.J var dessutom in och ut. Bland annat slog vi MoDo Hockey borta och gjorde bra prestationer. Även om det var lite krampaktig som mot tillexempel Visby/Roma borta så vann vi.

-- Det är bara för ett par veckor sedan och då var det positivt runt mig ”Fan vad ni har krigat, otroligt bra gjort”. Jag tyckte att vi var på rätt väg samtidigt som att spelarna kommer tillbaka från skador nu, så det här kom lite som en chock.

Södertälje har fått kritik för sättet man bedrivit sin hockey på. Foto: Bildbyrån

Foto: BILDBYRÃ N

Johansson är starkt kritisk mot klubbledningen

Andreas Johansson är kritisk till hur folk inom föreningen gått ut i media och pratat om vad dom vill se Södertälje spela för ishockey.

-- När jag ser Ordförande sitta i Hockeyklubben och pratar spelsystem och sådana saker förstår man hur jag haft runt om mig. Det har varit många runt om som inte haft med hockeyn att göra som kommit med både den ena och andra idén hur vi ska spela vår hockey.

-- Det har varit möten i tid och otid och väldigt rörigt. Utan att fly ifrån det så har det här gjort att det blivit rörigt för mig. Där kan det blivit lite otydligt för spelarna och dom kan ha sett på mig att jag inte visste vare sig ut eller in själv.

-- Det var möten med styrelsemedlemmar som sa ”nu ska vi spela så här. Vi har pratat med den och den”. Noll lugn och ro har det varit. Det har stressat mig och hela tränarstaben extremt mycket.



Hur har samarbetet med Nicklas Grossmann, Fredric Andersson och Calle Brattenberger fungerat?

-- Det har varit fantastiskt. Stressen har varit från andra och den har varit extrem.

-- Det som nu sägs i tidningarna om spelsättet är inte min playbook för den har jag ärvt som den var efter Södertälje. Nu har det blivit ”Andreas sätt att spela”. Vänta lite nu, det fungerade januari, februari och mars förra säsongen. Nu funkar det helt plötsligt inte. Det är inte mitt sätt att spela utan är utifrån den playbook som finns.

-- Sedan har jag petat lite i någon forecheck eller uppspel, men jag vill stryka under att det är Södertäljes playbook. Sedan är det upp till mig som headcoach att vara tydlig så spelarna förstår var vi ska göra.



Södertälje haft några riktigt svaga prestationer senaste tiden med dig som coach, hur ser du på ditt ansvar i det?

-- Som headcoach kan du aldrig fly. Jag har jättemycket ansvar för det. Absolut!

-- När jag då får höra att efter matchen mot Almtuna IS borta började ett arbete. Leksands IF fick stryk av Västerås IK med 7-2 i samma veva. Började dom ett arbete då?

-- Det jag menar med det är att det varit rörigt, panik och möten. Nytt folket i styrelsen har rört till det väldigt mycket för mig och oss tränare.

Andreas Johansson menar att han fått klä skott för SSK:s egna playbook.

Foto: BILDBYRÃ N

"Han har aldrig haft något att säga till om"

Johan Magnusson har med Panghus gått in som sponsor för Södertälje. Han uttalade sig då Andreas Johansson fick sparken att eventuellt dra in sitt sponsorskap då han själv inte blivit tillfrågad om vad han tyckte. Att Magnusson ska ha lagt sig i saker kring laget under säsongen slår Andreas Johansson tillbaka mot.

-- Han har aldrig lagt sig i någonting. Johan kom in som en frisk fläkt och känner mig sedan tidigare. Dessutom känner han Mauri (Hermundsson) som är allmänt känt stor Södertälje-fan. Dom hade gjort något TV-program ihop och började prata om det här. Johan ville vara med på det och jag sa till honom från början att jag inte ville känna att hans pengar skulle sponsra mig.

-- ”Nej, då. Fan vad kul. Jag får vara med och göra någonting i Södertälje.” Däremot när man lägger in så mycket pengar som han gjort har han frågat vad pengarna går till. Tillexempel när vi värvade Patrik Zackrisson. Det var i stort sett han som finansierade det.

-- Bilden som målas upp att Johan skulle vara någon som skulle ha något ägarskap i klubben och jag sitter säkert för det. Så har det aldrig varit. Samtidigt har jag varit tydlig med att jag inte skulle ha det här jobbet för att Johan gått in med pengar. Jag, Johan och klubben har vetat om det här.

-- Däremot har vi med Johan skaffat förutsättningar för att sätta ett lag på isen. För Södertälje SK:s skull har det gett klubben resurser att kunna konkurrera budgetmässigt och värvat spelare. Annars hade vi inte kunnat göra det, vilket är sanningen.

-- Jag tycker det är tragiskt att han får skit för att han har hjälpt till. Det tycker jag man ska reda ut. Det jag säger nu är sanningen och han har aldrig någon gång lyft luren, vilket kanske andra som lägger pengar i klubbar gör och som jag har all respekt för, och sagt att den eller den ska spela. Han har gjort ett fantastiskt jobb för Södertälje SK.

Johansson om relationen till Emil Georgsson

Hur har relationen mellan dig och sportchefen Emil Georgsson varit?

-- Frostig och jag är inte förvånad att det här hände. Jag är tacksam över att Emil tog in mig från början.

-- Det har varit mycket stim och stoj runtomkring. Vi har inte alltid varit överens, vilket man inte alltid är. Jag vet att det är en stor press på honom också precis som det varit på mig, men jag vill inte starta något krig.

-- Klart att det varit olikheter, absolut. Det jag tycker mest är att det varit väldigt rörigt runt mig. Jag tror inte att assisterande coacherna märkt det på samma sätt. När det kommer folk från styrelsen och näringslivet för att börja peta i hockeyn…-- Det säger allt då vår Ordförande (Anders Arverud) sitter i Hockeyklubben häromdagen och pratar om spelsystem med Björn Oldéen. Det ska någon sportsligt ansvarig göra. Då kan man faktiskt förstå hur det har varit. Jag tycker att det har för mig personligen jobbigt att hantera och jag har känt ”Vad är det vi gör egentligen?”

-- Att Ordförande, klubbdirektör och sportchef. Den kedjan fungerar inte kommunikationsmässigt med varandra. Det har gjort att det varit väldigt rörigt för alla.

-- I media har det stått att det varit grupperingar och falanger mellan spelarna mot varandra är totalt fel. Det finns inget sådant över huvud taget. Jag vet att även LT (Länstidningen) varit ute och dementerat det.

-- Det är tråkigt att behöva läsa sådana saker för jag upplever att dom här grabbarna sköter om varandra och har hållit ihop, så det där stämmer helt enkelt inte. Helt felaktiga uppgifter. Spelarna har hela tiden varit fantastiska.

Andreas Johansson beskriver relationen med sportchef Emil Georgsson som "frostig".

Foto: BILDBYRÃ N



Trots trista avslutet i SSK ser Andreas Johansson tillbaka positivt på tiden i klubben.

-- Otroligt lärorik. Fantastisk kul och jag har träffat otroligt härliga människor. Mina coachkollegor har varit fantastiska. Otroligt bra fans och jag har lärt känna många fina människor.

-- Det har också varit mycket positivt runt om mig, men man ser oftast bara på det negativa när någon tyckt något.

-- Ledarna, materialarna, kansliet… Trots att det varit en ”bumpy road” har det varit bra folk runt laget och jag tar med mig erfarenheten.

-- Sedan tycker jag att det blev ett tråkigt slut. Jag var inte redo att packa ihop grejerna och tycker att man rört till det väldigt mycket i klubben. Nu ska man dessutom införa någon AI-grej för att värva spelare. Utan att gå in på detaljer kan jag säga att det är jävligt rörigt i den här klubben.



Vad händer i Andreas Johanssons hockeyliv framöver?

-- Mitt hockeyliv är ”on the hold” nu. Jag vill studsa tillbaka. Är sugen på att göra någonting och kommer också göra någonting. Just nu för stunden blir det lugnt, avslutar Andreas Johansson.