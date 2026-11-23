Josef Boumedienne slår tillbaka på kritiken mot Sam Hallam.

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Sveriges tidigare förbundskapten Sam Hallam ledde det svenska landslaget under fyra år. På dessa fyra år tog han hem två VM-brons till Sverige, vilket fick kritik både under hans aktiva tid som förbundskapen och efter. General manager för Tre Kronor under denna tid var Josef Boumedienne, som har en lång karriär bakom sig.

Just nu jobbar Boumedienne borta i Florida Panthers som vice president of hockey operations och i en intervju med Sportbladet slår han tillbaka på kritiken mot Hallam.

Under bland annat OS gick Hallam ut med att han tyckte media "vevade" hårt mot honom, direkt från starten.

– Jag finner det också ytterst intressant att jag inte fick en enda fråga efter OS eller VM. Ingen journalist som kritiserat Sam har hört av sig till mig. Då är man inte riktigt intresserad av fakta, tycker jag. Jag hade varit öppen som en bok och svarat på allting och förklarat hur vi vridit och vänt på allting innan vi tagit våra beslut. Sedan behöver man, som supporter eller journalist, inte hålla med om alla beslut. Jag var själv så jäkla förbannad när Pär Zetterberg inte fick mer speltid på mittfältet i fotbollslandslaget, likaså när Kim Källström inte fick starta. Men man måste förstå att förbundskaptenen inte kan berätta vad som händer inne i laget under en turnering. Han måste ju skydda sina spelare, säger "Bom-bom."

"Ingen rolig miljö"

Boumedienne fortsätter kritisera media och stämningen som framställs runt landslag i fler sporter.

– De senaste tio-femton åren har det slutat på ett jävligt tråkigt sätt för nästan alla som ansvaret för ett landslag i både hockey och fotboll och skidor och kanske även speedway, vad vet jag. Det blir ingen rolig miljö att jobba i och media borde fundera på om man verkligen vill ha det på det viset, säger han.

Hyllar Hallam

När Boumedienne ser tillbaka på de fyra åren tillsammans med Hallam kan han fortfarande bli illa berörd över det sättet som Hallam tagits emot. All den kritik som han fått ta emot när Tre Kronor inte vunnit en semifinal eller efter Four Nations. Han hyllar sin kollega och numera vän.

– Sam är en grym coach och en ännu bättre människa och blev otroligt orättvist behandlad och hade inte mycket uppbackning. Det hade kunnat skötas bättre, inskärper han.

Hallam är idag huvudtränare för det schweziska laget Genéve-Servette HC.