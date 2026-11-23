Lucas Lagerberg i HV71.

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Förra säsongen blev det 43 matcher i SHL och HV71. Samtidigt lånades Lucas Lagerberg ut till AIK Hockey i Hockeyallsvenskan där han stod för fyra poäng på sju matcher. Till den här säsongen har 22-åringen slagit sig in i A-laget på allvar.

På de första 18 matcherna har backen fått stort förtroende och även levererat fyra poäng på 18 matcher. I lördagens seger mot Växjö Lakers spelade han även över 22 minuter. Nu väljer också HV71 att knyta till sig honom på ett nytt tvåårskontrakt.

– Jag gillar vad jag sett av Lucas i starten av säsongen. Förra året var hans första i SHL och vi kan se nu att han lärde sig mycket av det och har tagit stora kliv i utvecklingen. Dessutom är han fortfarande bara 22 år och har en spännande framtid i sikte, säger Johan Hult i ett pressmeddelande .

Lucas Lagerberg är ursprungligen från Vansbro och gick hockeygymnasium i Leksands IF. Där spelar även lillebror Jonas Lagerberg Hoen i A-laget. Tidigare har han även spelat en säsong med IF Björklöven i Hockeyallsvenskan.