Efterlängtad utdelning för Otto Stenberg. Foto: Joe Puetz-Imagn Images

Foto: BILDBYRÅN

Otto Stenberg hade gått fem raka matcher utan poäng i AHL inför söndagens möte med Hartford Wolf Pack. Där bröt han sin poängtorka med bästa möjliga tajming.

21-åringen blev nämligen matchvinnare för Spingfield Thunderbirds i 2–1-segern.

Stenberg sköt säsongens tredje mål när han tryckte in sin egen retur bakom målvakten Callum Tung i den tredje perioden. Detta efter förarbete av landsmannen Oskar Sundqvist samt tidigare Växjö Lakers-tjecken Jakub Stancl. Därmed har den tidigare JVM-stjärnan producerat sex poäng (3+3) på 15 matcher den här säsongen.

Se Stenbergs mål i videospelaren!

Otto Stenberg, som draftades av St Louis Blues i första rundan 2023, har även hunnit med tre NHL-matcher under hösten. I fjol spelade han 32 matcher för Blues och noterades för tio poäng (3+7).

Ytterligare en svensk noterades för poäng i matchen. Det var Simon Robertsson, tidigare i Skellefteå AIK och Brynäs IF, som plockade upp en assist på Justin Carbonneaus 1–1-mål. 23-åringen har fem poäng (2+3) på åtta matcher med Thunderbirds den här säsongen.

I Springfield finns även Theo Lindstein medan veteranen Calle Rosén varit uppe i St. Louis som extraback senaste tiden.

Alexander Nylander tvåmålsskytt

En annan svensk som hade en lyckad söndag i AHL var Alexander Nylander. När Calgary Wranglers besegrade Laval Rocket med 3–1 stod 28-åringen för två av målen, inklusive det matchvinnande 2–1-målet.

Nylander har fått en pangstart på säsongen med nio mål och 18 poäng på 21 matcher. Därmed är han mål- och poängbäst av svenskarna i ligan.

Sedan tidigare är forwarden Sveriges bästa poängplockare i farmarligan genom tiderna med 325 poäng på 480 matcher. Det är 88 poäng fler än tvåan, Frölunda HC:s forward Samuel Fagemo. Vad gäller spelade matcher har Nylander Anton Blidh (549 matcher) framför sig.