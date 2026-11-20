Södertälje vann borta mot serieledarna.

Foto: Maxim Thore / Bildbyrån.

AIK leder Hockeyallsvenskan och har sett riktigt starka ut så här långt. Samtidigt har det varit turbulent i Södertälje SK. Laget ligger femma i tabellen men valde att sparka Andreas Johansson efter 1–9 mot Kalmar förra helgen.

Nu har laget också vaknat.

I onsdags besegrades nästjumbon Vimmerby HC på bortaplan. I dag, fredag, väntade en betydligt tuffare uppgift när SSK åkte till Hovet för att möta gnaget. AIK som har imponerat stort och har under hösten varit ligans bästa lag.

Bortalaget fick däremot en bra inledning när Andrew Vanderbeck gjorde 1–0 i den första perioden. AIK kom sedan tillbaka och kvitterade till 1–1 via Christopher Bengtsson i den andra akten. Men sedan var det återigen bortalaget som la i gasen.

Södertälje segrare igen

2–1 kom via Daniel Norbe i powerplay och innan perioden var över satte även Niklas Nilsson 3–1. I den tredje perioden kom 4–1 när Andrew Vanderbeck gjorde sitt andra mål i matchen.

Oskar Magnusson reducerade till 2–4 men kort därefter kom spiken i kistan när Tarun Fizer satte pucken i det tomma målet.

5–2 blev också slutresultatet för Södertälje som nu har två raka segrar sedan Andreas Johansson fick sparken.

– Det är klart att det betyder mycket för oss. Det har varit en turbulent vecka som alla vet, jag tycker vi har gjort det jävligt bra både förra matchen men framför allt i dag. Någonstans måste vi försöka se framåt och pumpa in så mycket energi vi kan i omklädningsrummet. Vi har gett oss fan på att vi ska vända på det här nu, säger Daniel Norbe till TV4.

