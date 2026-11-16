KLART: Andreas Johansson får sparken i SSK

Andreas Johansson får lämna SSK.

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Trots att Andreas Johansson vände på förra säsongen och tog Södertälje SK till både slutspel och semifinal har förtroende allt jämnt varit svajigt från supportrarna. Avgångskraven har ständigt kommit tillbaka under de två åren, och nu innebär också en storförlust slutet på tränarens tid.

– Det fanns avgångskrav från supportrar redan innan. Nu nås vi av uppgifter om att det är så att han hänger löst. Det är inget som är officiellt ännu, men det pågår diskussioner i alla fall inom SSK om Andreas Johanssons vara eller icke vara som huvudtränare, sa Lena Sundqvist i TV4:s Hockeyklubben tidigare under måndagen.

Södertälje bekräftar sedan själva att man beslutat att entlediga huvudtränaren.

"Finns betydligt mer att få ut av det här laget"

Följande skriver klubben i sitt pressmeddelande:

"Under säsongen har vi kontinuerligt arbetat för att hitta lösningar och få laget att prestera på den nivå vi förväntar oss. Under perioder har vi sett förbättringar i spelet, men vi har inte lyckats skapa den stabilitet och utveckling som krävs. Vi är övertygade om att det finns betydligt mer att få ut av det här laget än vad vi har lyckats visa hittills.

Vår samlade bedömning är därför att en förändring i ledarskapet är nödvändig för att vända utvecklingen. Samtidigt är vi tydliga med att ansvaret för den situation vi befinner oss i är gemensamt och omfattar såväl ledare och spelare som klubbledning och styrelse."

Bekräftar: Styrelsens beslut att sparka "AJ"

För Expressen bekräftar också ordförande Anders Arverud att det i grunden är ett beslut som tagits av styrelsen.

– I Södertälje så är det så här att styrelsen fattar beslut om att anställa och entlediga bland annat huvudtränare. Styrelsen tagit beslutet att Emil Georgsson (sporchef) har rätten att göra det här. I grunden är det styrelsen, säger han till tidningen.

– Nej, det skulle jag inte säga. Vi har försökt hitta en lösning under en längre tid, och när vi kände att vi inte riktigt såg det så klarande bilden, och växte fram under veckan, fortsätter han om huruvida 1–9-matchen mot Kalmar gjorde att bägaren rann över.

Söker INTE ersättare: "Inte aktivt, men..."

Assisterande tränarna Nicklas Grossmann och Fredric Andersson tar över tills vidare. Vad som därefter händer är ej klart.

Anders Arverud menar att SSK INTE aktivt söker efter ersättare till "AJ".



– Man kan säga så här att alla tre har i grunden avtal som går ut efter säsongen. Jag skulle inte säga att vi aktivt söker, men vi söker möjligen resurser att stötta laget och tränarna under innevarande säsong. Sedan exakt vad det innebär i slutändan för lösning, det vet vi inte idag. Det kan vara så att de här tränarna och övriga ledarstab går hela säsongen ut, eller hittar vi en bra lösning att vi adderar något, säger han till Expressen.

Södertälje ligger i skrivande stund femma i andraligan med 33 inspelade poäng på 20 matcher.