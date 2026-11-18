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Södertälje SK tog en stabil och trygg seger borta mot Vimmerby HC i VBO Arena efter 4–1 på tavlan. Gästerna kopplade greppet i den första perioden när Nolan Stevens nätade i powerplay. I den andra perioden drog SSK ifrån målmässigt genom Andrew Vanderbeck och Adam Hesselvall, vilket gav ett betryggande 3–0-överläge inför slutakten.

Vimmerby försökte visserligen resa sig och reducerade till 1–3 genom Gustaf Kangas i numerärt överläge, men närmare än så kom inte hemmalaget. Istället kunde Teemu Väyrynen fastställa slutresultatet till 4–1 i tom kasse i slutminuterna.

Matchfakta

Vimmerby HC – Södertälje SK 1–4 (0–1, 0–2, 1–1)

Målskyttar, Vimmerby: Gustaf Kangas

Målskyttar, Södertälje: Nolan Stevens, Andrew Vanderbeck, Adam Hesselvall, Teemu Väyrynen

Skott: 22–35 (8–6–8, 8–16–11)

Utvisningar: VIM 3x2 min, SSK 1x2 min

Publik: 895 (VBO Arena)