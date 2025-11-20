NHL-draften 2026 är fortfarande ett drygt halvår bort. Men nu har vi kommit så pass långt in på säsongen att det går att se tendenser kring hur de draftaktuella spelarna trendar. Steven Ellis har summerat sina intryck av årets draftkull och rankat de 50 mest intressanta spelarna födda mellan 16 september 2007 och 15 september 2008. Det är en lista som innehåller åtta svenskar – men också en överraskande placering på Djurgårdens Viggo Björck. Trots hans fina spel i SHL tycks scouterna ha sina dubier på grund av hans ringa storlek och han rasar på rankingen.

Viggo Björck, Gavin McKenna och Ivar Stenberg är tre av talangerna det pratas mest om inför NHL-draften 2026. Foto: Bildbyrån & Alamy/AP Photo

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och översatt till svenska.

Är du ute efter ett kontroversiellt val i toppen av rankingen blir du tyvärr besviken.

Det är fortfarande Gavin McKennas förstaplats att förlora, även om kampen är jämnare än de flesta hade väntat sig vid det här laget. McKenna är fortfarande den främsta talangen tillgänglig, och även om många ifrågasätter hans arbetsmoral på isen är det ingen som tvivlar på hans skicklighet. Det är inte lätt att vara 17 år och spela mot äldre college-spelare, särskilt inte när man är i ett lag som helt enkelt inte är lika farligt som några av de främsta utmanarna.

Det är fortfarande för tidigt att kalla detta en djup draft, men det börjar se ut som att det finns fler talanger av första-runds­kaliber än man först trodde. Det är en stark grupp, särskilt om man jagar en stor back. Med CHL USA Prospects Challenge runt hörnet och JVM nästa månad kommer här en uppdaterad titt på de 50 främsta talangerna inför NHL-draften 2026.

Platsen inom parentes anger var spelaren rankades i förra rankingen:

1. Gavin McKenna, vänsterforward (1)

Penn State University, NCAA

Glappet verkar minska en aning, men McKenna är fortfarande den främsta talangen. Han har inte dominerat NCAA, men han har poäng i princip varje match medan han fortsätter att anpassa sig till det högre tempot och svårighetsgraden i collegehockeyn. För det mesta har Penn State inte haft alltför svåra motståndare än, men McKenna har blivit bättre för varje match som gått. Just nu är det egentligen allt man kan begära. Det är oerhört svårt för en 17-åring att producera i college, och McKenna har sällan en match utan att hamna i protokollet. Jag önskar bara att han spelade med lite mer intensitet – hans arbetsinsats har varit ett problem i några år nu.

Gavin McKenna har haft en tung start på collegesäsongen med Penn State. Foto: AP Photo/Rick Scuteri

2. Keaton Verhoeff, högerback (2)

University of North Dakota, NCAA

Många scouter börjar ge andraplatsen till Ivar Stenberg, men jag håller mig kvar vid Verhoeff – än så länge. Jag tycker fortfarande att hans unika kombination av storlek, rörlighet och offensiv spelförståelse kommer att ta honom långt i NHL. Hans istid har varierat en del och hans offensiv har gått ner något, men han spelar fortfarande mängder av kvalitativ hockey mot betydligt äldre motstånd. Jag uppskattar att han tog steget till NCAA för att utmana sig själv, och jag tror att det kommer att ge positiva effekter på lång sikt. Jag är inte säker på att han kommer att kunna utnyttja motståndare med pucken i NHL på samma sätt som i WHL, men jag är helt övertygad om att han kommer att hitta flera sätt att vara extremt inflytelserik.

Keaton Verhoeff håller på att anpassa sig till det tuffare spelet på college. Foto: Steven Ellis/The Nation Network

3. Ivar Stenberg, vänsterforward (3)

Frölunda, SHL

Jag älskar verkligen allt med Stenbergs spel, från hur han utnyttjar öppna ytor till hur han kan slå i princip vem som helst i en mot en-situationer. Stenberg taktar mot 37 poäng den här säsongen i SHL, vilket skulle vara en av de bästa noteringarna av en U19-spelare i ligans historia. På riktigt – han levererar siffror som kan jämföras med vad Sedin-tvillingarna och Markus Näslund gjorde på 1990-talet. Stenberg skulle kunna lägga på sig lite mer muskler och spela lite mer fysiskt, men jag är inte orolig för hans spel just nu.

Ivar Stenberg producerar gott om poäng i SHL. Foto: Bildbyrån

4. Ethan Belchetz, vänsterforward (6)

Windsor Spitfires, OHL

Både Belchetz och Roobroeck här nedanför är stora forwards – men de använder sin storlek på olika sätt. Du hittar inte många bättre powerforwards som står 196 centimeter långa och väger nästan 104 kilo. Belchetz älskar att skapa kaos så ofta han kan. Han kan överväldiga motståndare ganska enkelt, både med sin fysik och sitt skott. Spelare i OHL jag har pratat med säger att Belchetz är den de hatar mest att möta. Det betyder något – och jag är helt övertygad om att han kommer att bli en värdefull NHL-spelare.

5. Tynan Lawrence, center (5)

Muskegon Lumberjacks, USHL

Lawrence missade starten av USHL-säsongen på grund av en skada, men scouterna var inte alltför oroliga. Han spelade tillräckligt bra i Hlinka Gretzky Cup för att man skulle veta att han är redo för en stor säsong oavsett. Han är den bästa renodlade centern med god marginal, vilket betyder att han kommer att väljas tidigt. Boston University-rekryten blandar skicklighet med en viss tuffhet. Han är ett dynamiskt offensivt hot som helt kan dominera puckinnehavet, och hans tvåvägsspel är utmärkt utan att offra anfallsspelet.

6. Ryan Lin, högerback (4)

Vancouver Giants, WHL

Lin är kanske inte stor, men han är smart och har färdigheterna för att ta sitt spel till nästa nivå. Han producerar fantastiska siffror i Giants och kan sluta som en av WHL:s främsta draftaktuella poängplockare – trots att han är back. Hans beslutsfattande är redan nära toppen av den här draftklassen, och han har skridskoåkningen för att åka ifrån vem som helst. Man undrar om Lin kommer att gå till NCAA nästa säsong för att bygga mer styrka, men med var hans spel är just nu är jag beredd att köpa den höga potentialen. Jag tror att Belchetz kommer att väljas före Lin eftersom han är en naturkraft, men jag satsar fortfarande högt på Lins puckskicklighet.

Ryan Lin rankas högt – trots att han är en relativt sett liten back. Foto: Steven Ellis/Daily Faceoff

7. Ryan Roobroeck, vänsterforward (7)

Niagara IceDogs, OHL

Roobroeck ligger i takt för omkring 70 poäng, vilket skulle vara ett steg tillbaka från de 87 han gjorde förra året. Med det sagt bär han fortfarande ett stort lass för IceDogs och borde nå omkring 40 mål. Den 193 centimeter långe forwarden har ett otroligt skott, men han vet också hur han ska spela specifika roller. Han älskar att spendera mycket tid framför mål, och hans tvåvägsspel har utvecklats mycket de senaste åren. Jag skulle inte bli särskilt förvånad om han tog en plats i Kanadas JVM-lag – han var enastående för dem i U18-VM.

8. Chase Reid, högerback (13)

Soo Greyhounds, OHL

Reid gjorde 40 poäng på 39 matcher förra året och ligger i takt för ungefär samma nivå den här säsongen med Greyhounds. Han spelar ändå sin bästa hockey just nu – att ha Brady Martin att passa till hjälper definitivt. Den 188 centimeter långe, rörlige backen har en stor kropp och spelar med massor av kraft. Jag älskar hans skridskoåkning, och jag tror verkligen att han kan klättra i rankingen hos ett lag som söker en komplett offensiv back.

9. Alberts Šmits, vänsterback (NY)

Jukurit, Liiga

När man ser en stor back på 191 centimeter är det lätt att anta att han är en defensivt orienterad shutdownspelare. Šmits är bra i egen zon, absolut. Och han kan definitivt sätta in tacklingar. Men hans puckhantering är otrolig, vilket har fått honom att skjuta i höjden på draftlistorna. Han snittar en halv poäng per match i Jukurit – något som väldigt få U19-backar varit i närheten av i Liigas historia. Räkna med att Šmits får en stor roll i Lettland under JVM – han spelar redan över 20 minuter per match mot män.

10. Daxon Rudolph, högerback (9)

Prince Albert Raiders, WHL

Rudolph är en 188 centimeter lång och 92 kilo tung back som kan göra livet riktigt jobbigt för motståndarna. Han har utmärkt tvåvägsförståelse och har sett mer engagerad ut med pucken tidigt den här säsongen än under stora delar av 2024–25. Rudolph gör ett bra jobb med att flytta pucken upp i banan samtidigt som han är involverad i anfallsspelet. Jag tycker också att han är en bättre skridskoåkare än många ger honom cred för. Han kan ta en mot en-dueller mot de bästa, både med och utan puck. Räkna med att han slutar runt 50 poäng i år.

11. Mathis Preston, högerforward (8)

Spokane Chiefs, WHL

Efter en explosiv insats i Hlinka Gretzky Cup i somras har Preston fått en något tystare start med Spokane. Han producerar fortfarande runt en poäng per match, precis som han gjort hela säsongen. Men med tanke på hans otroliga rookiesäsong förra året känns det som att han inte riktigt nått upp till förväntningarna. Spokane saknar en del toppskicklighet framåt nu när Berkly Catton spelar i NHL, och det är inte som att Preston inte har varit en av lagets bästa spelare. Jag tror bara att scouterna hoppades på lite mer puckdominans. Jag är dock inte orolig – hans hockeyförståelse och rena skicklighet lyser igenom oftare än inte.

12. J.P. Hurlbert, högerforward (NY)

Kamloops Blazers, WHL

Hurlbert lämnade USA:s utvecklingsprogram ett år i förtid, och det har skjutit hans draftaktie i höjden. Jag var orolig över hans jämnhet innan säsongen började, men de farhågorna känns avlägsna nu. Han hade 35 poäng på sina första 20 matcher i år och är på väg mot 120 poäng på en hel säsong. Han är så skicklig, smart och rörlig att det mycket väl kan räcka för att vinna CHL:s MVP-titel. Det finns nog ingen spelare i den här draftklassen jag skulle lita mer på i en straffläggning än Hurlbert.

13. Xavier Villeneuve, vänsterback (12)

Blainville-Boisbriand Armada, QMJHL

Kommer NHL-lagen att drafta med måttbandet, eller kommer de att satsa hårt på ren skicklighet? Med sina 178 centimeter är Villeneuve en av de minsta backarna i årets draftklass. Men när det gäller skicklighet ligger han nära toppen. Villeneuve är på väg mot 80 poäng i Armada den här säsongen efter att ha gjort 62 förra året. Lägg till hans starka siffror i U18-VM, och det är svårt att argumentera emot att han är en av de mest skickliga backarna den här säsongen. Han började november lite tystare, men han skjuter mycket och har sällan en dålig kväll.

14. Carson Carels, vänsterback (14)

Prince George Cougars, WHL

Carels gjorde 35 poäng i sin WHL-rookiesäsong i fjol, men ligger nu i takt för att dubbla den noteringen i en ännu större roll den här säsongen. Det hjälper förstås att han är en rörlig back på 188 centimeter som vill påverka spelet i båda riktningarna. De flesta av hans uppspel är smarta, och han gör ett bra jobb med att minimera sina misstag. Om du behöver någon som kan glänsa defensivt är Carels din spelare. Den ökade offensiven är dessutom ett stort lyft för hans draftvärde.

15. Elton Hermansson, högerforward (18)

MoDo Hockey, HockeyAllsvenskan

Hermansson har varit fantastisk i det svenska U18-landslaget i år och gör mål i princip varje match samtidigt som han snittar nästan två poäng. Han har också levererat starka siffror i HockeyAllsvenskan och har potential att bli den första U18-spelaren i ligans historia att nå 30 poäng. Hermansson älskar att skjuta, men scouter drar ibland ner betyget på honom på grund av ett inte helt övertygande playmaking-spel fem mot fem. Trots det gillar jag verkligen hans offensiva potential och hoppas att han fortsätter i samma takt.

Elton Hermansson har producerat bra i MoDo. Foto: Aron Broman / Bildbyrån.

16. Malte Gustafsson, vänsterback (15)

HV71, Sverige U20

Gustafsson spelar ett smart tvåvägsspel och har visat glimtar av offensiv briljans. Han är stor – 193 centimeter – och gör ett utmärkt jobb med att hindra motståndare från att ta sig förbi honom. Han gillar att tacklas, vilket ibland ställer till det, men jag gillar hans defensiva spelstil. Han har spelat bra mot U20-motstånd, men jag hoppas att vi får se honom mer i SHL innan säsongen är slut.

Malte Gustafssons rejäla backspel imponerar på scouterna. Foto: Steven Ellis/The Nation Network

17. Marcus Nordmark, vänsterforward (16)

Djurgården, Sverige U20

Nordmark har också varit fantastisk internationellt, inte minst med sina sju mål och tolv poäng i Hlinka Gretzky Cup. Han producerar bra i U20 Nationell och har gjort poäng i alla utom en match i år. Faktum är att han bara missat protokollet två gånger på 25 matcher i olika turneringar. Om det inte är jämnhet vet jag inte vad som är det. Jag tycker att hans fysiska spel blivit bättre, men han måste lägga till mer fart och intensitet om han ska dominera mot äldre spelare.

Marcus Nordmark har producerat på alla nivåer han testats på.

Foto: Kenta Jönsson / BILDBYRÅN

18. Caleb Malhotra, center (27)

Brantford Bulldogs, OHL

Har du inte hört? Malhotra är glödhet just nu. Boston University-rekryten lämnade BCHL för Brantford och producerar nu i takt med 90 poäng. Han är en utmärkt playmaker som ger allt i båda riktningarna – inte konstigt med tanke på att hans pappa Manny var känd för just sitt tvåvägsspel. Man ska alltid ta hockeyblodslinjer på allvar, och det skadar inte när man producerar så mycket som Malhotra gör. Han kommer att vara kapten för CHL-laget i CHL USA Prospects Challenge, och jag skulle inte bli förvånad om Brantford når Memorial Cup.

19. Adam Novotný, vänsterforward (11)

Peterborough Petes, OHL

Novotný har varit en av Tjeckiens bästa U20-spelare den här säsongen, även om han inte deltog i femnationsturneringen i Slovakien nyligen. Den förväntade förstarundaren producerar i takt med en poäng per match och har spelat sin bästa hockey på sistone. Peterborough har inte särskilt många toppspelare, men Novotný hittar ändå sätt att skapa chanser och avslut. Han verkar trivas i Nordamerika, och jag tror att han blir ännu bättre med ökat självförtroende. Efter en djup roll i Ottawa förra året kommer han med stor sannolikhet få en större roll i Tjeckiens JVM-lag.

20. Oliver Suvanto, center (17)

Tappara, Liiga

Lag älskar sina stora centrar – och Suvanto är 191 centimeter lång. Han gjorde ett bra intryck i Hlinka Gretzky Cup och har klarat sig helt okej mot män i Liiga. Han dominerar inte på något sätt, men han är svår att spela mot och får konsekvent 2–3 avslut per match. Suvanto har inget att bevisa mot jämnåriga längre – jag gillar hans utvecklingskurva so far.

21. Viggo Björck, center (10)

Djurgården, SHL

Björck kanske faller bakom några andra svenska forwards, men han spelar ändå runt 10–12 minuter mot män i SHL – och det är inte något man ska underskatta. Han var utmärkt i U20-turneringen i Slovakien nyligen och gjorde fem poäng på sina två första matcher. Björck är en stark skridskoåkare som kan utnyttja öppna ytor, men hans brist på fysisk närvaro kommer att vara en nackdel inför draften. Sett till ren skicklighet är han dock en av de mest spännande europeiska talangerna.

Viggo Björck sjunker på draftrankingarna – trots hans förtroendeingivande spel med Djurgården i SHL.

Foto: Jonathan Näckstrand / BILDBYRÅN

22. Nikita Klepov, vänsterforward (24)

Saginaw Spirit, OHL

Klepov hade en bra säsong i USHL i fjol men har nu tagit över som förstavalet i Saginaw efter att Michael Misa skrev NHL-kontrakt. Klepov ligger i takt för nästan 50 mål och 100 poäng – nivåer som placerar honom nära CHL-toppen. Han är en skicklig ytter som gör avancerade puckdragningar i öppna ytor och alltid är involverad i spelet. Jag älskade hans spel i Hlinka Gretzky Cup för USA och gillar hans puckhantering ännu mer i Saginaw. Det skulle inte förvåna mig om hans dominans med pucken gör att han går betydligt högre än väntat i draften, även om andra delar av spelet fortfarande utvecklas.

23. Juho Piiparinen, högerback (NY)

Tappara, Liiga

Alla – till och med din hund – pratar om Piiparinen just nu. Den 185 centimeter långe backen är inte särskilt flashy, men han hanterar tuffa motståndare otroligt bra i egen zon. Han är smart, defensivt pålitlig och kan stänga ner spelare utan att sätta sig själv i problem. Han var en av Finlands bästa spelare i U18-VM i fjol och har spelat sig in i förstarundsdiskussionen tack vare sitt konsekventa spel runt eget mål. Jag tror att han får en ansenlig roll i JVM.

24. Jack Hextall, center (19)

Youngstown Phantoms, USHL

Hextall fick en stark start på säsongen med USA i Hlinka Gretzky Cup och har legat runt en poäng per match i Youngstown. Jag älskar honom som playmaker, men jag tycker också att hans skottval blivit bättre. Hextall är inte stor, men han väger upp det med smart spel, snabbhet och fantastisk puckkontroll. Jag förväntar mig att han fortsätter vara en av USHL:s mest produktiva draftaktuella spelare – kanske når han över en poäng per match snart.

25. William Håkansson, vänsterback (31)

Luleå HF, SHL

Håkansson har varit reslig sedan han var ung – hans 193 centimeter skadar inte. Han spelar redan mot män och ser långt ifrån vilsen ut i SHL när det gäller fysisk närvaro. På riktigt, han gör vad som helst för att hålla motståndarna borta från målområdet, även om det ibland leder till utvisningar. Håkansson rör sig bra och är en helt okej playmaker, så jag tror inte han blir en sådan där stor back som bara smäller på utan att bidra i spelet.

Luleås William Håkansson har gjort bra ifrån sig i SHL under hösten.

Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN

26. Tomas Chrenko, center (20)

HK Nitra, Slovakien

Chrenko hade en helt galen turnering i U18-VM i april och har fortsatt vara produktiv i slovakiska högstaligan. Slovakien saknade tydligt offensiv spets när han inte var på isen, och han förtjänade mer uppmärksamhet i all-star-snacket. Han är en skottmaskin som totalt dominerade den slovakiska U20-ligan i fjol. Jag förväntar mig att Chrenko får en stor roll i JVM, särskilt om han får ta över powerplay-uppgifterna som tidigare hölls av Dalibor Dvorský.

27. Beckham Edwards, center (28)

Sarnia Sting, OHL

Edwards har legat runt den här placeringen för mig hela året, och det känns som helt rätt område. Edwards är en evighetsmotor som jagar motståndarna, stjäl puckar och skapar chanser varje gång jag ser honom. Det känns alltid som att han sparar sitt bästa spel till tredje perioden, där hans energi gör att han orkar mer än motståndarna. Han är snabb, smart och jobbar stenhårt i varje byte. Hans siffror sticker kanske inte ut, men han gör så mycket rätt att han alltid håller sig relevant.

28. Niklas Aaram-Olsen, vänsterforward (23)

Örebro, SHL

Aaram-Olsen har alltid imponerat på mig i internationellt spel, och han har även terroriserat målvakterna i U20 Nationell. Nästa steg är att utveckla sitt spel mot män. Han har gjort några matcher i Örebros SHL-lag men bara fått runt två byten per match. Det gör det svårt att se hela potentialen, men jag gillar hans skott, hans speluppfattning och hans skridskoåkning. Du hittar inte många skyttar i den här delen av draften som är lika skickliga som Aaram-Olsen.

Niklas Aaram-Olsen kan blir nästa norrman att draftas i första rundan.

Foto: Johan Bernström / BILDBYRÅN

29. Jegor Sjlilov, center (38)

Victoriaville Tigres, QMJHL

Boston University-rekryten ligger i takt för 95 poäng den här säsongen, vilket är otroligt med tanke på att han bara gjorde 28 poäng på 39 matcher i USHL förra året. Han behövde väldigt lite tid för att etablera sig i QMJHL, och han har hållit den nivån genom hela säsongen. Tigres har haft en tuff november, men Sjlilov fortsätter påverka spelet med pucken.

30. Lars Steiner, center (30)

Rouyn-Noranda Huskies, QMJHL

Steiner missade över en månad på grund av skada men har ändå hållit ett poäng-per-match-tempo i Huskies. Han är en värdefull spelare i laget, och förhoppningen är att han hittar ytterligare en nivå och skjuter sin draftstatus i höjden under resten av säsongen. Han är liten till växten, men han spelar med enorm kraft och fart. Jag har stora förväntningar på Steiner, som borde vara förstacenter för Schweiz i JVM.

31. Giorgos Pantelas, högerback (NY)

Brandon Wheat Kings, WHL

Pantelas hade en tyst Hlinka Gretzky Cup med Kanada, åtminstone statistiskt sett. Men jag gillade hans spel i egen zon och har snabbt blivit imponerad av stjärnan i Wheat Kings. Han gjorde tio poäng förra säsongen, men ligger nu i takt för över 50 medan han spelar mer än 25 minuter per match som andraårsback i WHL. Han har en rejäl kropp på 188 centimeter och 97 kilo, åker bra skridskor och är defensivt stabil. Jag gillar Pantelas skott, men det känns som att han haft lite otur – han borde nog ha fyra eller fem mål till vid det här laget. Jag rankar honom högre än de flesta, men jag tycker att Pantelas gör tillräckligt för att scouter ska bli lockade att ta honom sent i förstarundan.

32. Alessandro Di Iorio, center (25)

Sarnia Sting, OHL

Di Iorio kom in i laget först tidigare den här månaden, så han har mycket att ta igen. Han producerar bra direkt och kan fortfarande nå över 65 poäng innan säsongen är slut. Di Iorio är stark, men han kan också slå dig med snabba händer när det behövs. Jag gillar också hur han smyger sig in i farliga målchanser utan att motståndarna märker det – han är lurig på det sättet. Vi får se om han kan hålla sin fina start i Sarnia efter lagets tränarbyte nyligen.

33. Oscar Holmertz, center (21)

Linköping, Sverige U20

Jag har älskat att se Holmertz i internationellt spel, där han varit utmärkt på U16-, U17- och U18-nivå. I den svenska U20-ligan har han inte exploderat ännu, men han växer i självförtroende ju mer han spelar. Och han spelar mycket – han hoppar mellan U18- och U20-serierna. Han är snabb, smart och har en fantastisk release. Om han fortsätter stärka sin medvetenhet i egen zon blir han ett riktigt fint draftval.

Oscar Holmertz.

Foto: Aron Broman / Bildbyrån.

34. Oscar Hemming, vänsterforward (22)

Sherwood Park Crusaders, BCHL

Det har varit en galen säsong för Hemming – av helt fel anledningar. Han startade året starkt med Finland i Hlinka Gretzky Cup och skrev på för Kitchener Rangers i OHL. Men en infekterad konflikt mellan Hemming och hans tidigare klubb Kiekko-Espoo har lämnat honom utan en plats att spela på. Han skrev på för BCHL:s Sherwood Park Crusaders, men Kitchener-GM Mike McKenzie har sagt att IIHF hotat att stoppa Hemming från att representera Finland internationellt om han gör det (Hemming är en nyckelspelare i Finlands U18-program). Här är vi nu, långt in i november, och Hemming har fortfarande inte spelat någon riktig hockey. Det är synd, för hans stora kropp, tunga skott och fina skridskoteknik hade kunnat lyfta honom in i topp 20. För tillfället lär han falla i rankingen.

35. Ilja Morozov, center (NY)

Miami University, NCAA

Det är inte ofta man ser toppspelare komma från universitetet i Oxford, Ohio. Laget har fyra NHL-draftade spelare, men ingen som har en tydlig väg mot NHL. Samma skola har dock producerat Kevyn Adams, Andy Greene, Alec Martinez och Dan Boyle. Morozov hoppas bli nästa. Han är tvåa i lagets poängliga, men det är hans spel utan puck som scouterna älskar. Han är en 200-fots spelare som kan spela massor av minuter och aldrig backar från en utmaning. Morozov passar bra, är defensivt stark och kan tackla omkull vem som helst med sin 191 centimeter långa kropp. Lag ser honom som en användbar bottom-six-forward i NHL.

36. Adam Goljer, högerback (NY)

Trenčín, Slovakien

Det har inte varit lätt att vara slovakisk back på internationell nivå i år. Men Goljer har varit lugn och stabil varje gång jag sett honom. Han har nästan alltid varit en av Slovakiens bästa spelare, både i U18- och U20-sammanhang. Goljer är en smart back som gillar att spela fysiskt och som dessutom är en effektiv playmaker. Han har inte producerat mycket i poäng mot män, men han har spelat upp mot 24 minuter i slovakiska högstaligan i år. Jag tror att en flytt till Nordamerika nästa säsong skulle göra honom gott.

37. Colin Fitzgerald, center (37)

Peterborough Petes, OHL

Det tog ett tag, men Fitzgerald börjar hitta rätt offensivt. Han ligger fortfarande i takt för under 40 poäng, men det är allt annat han bidrar med – tung spelstil, tvåvägspålitlighet – som gör honom intressant. Han kämpar stenhårt och förlorar sällan en kamp om pucken. Han är väldigt svår att stoppa runt målområdet och har bra fart för att vara en powerforward. Hans skott behöver utvecklas och han kan vara svag som passningsspelare, men han är så konkurrenskraftig att han borde klara att ta en NHL-plats.

38. Adam Nemec, vänsterforward (39)

HK Nitra, Slovakien

Nemec har sett sin bror, Šimon (Simon), blomma ut i NHL i år. Kan Adam bli nästa? Adam har spenderat hela sin karriär hittills med att spela mot män i Slovakien, där han utvecklat både muskler och fart. Han är ingen toppproducent, men han är smart och vinner många en mot en-dueller. Han producerar bra för en 18-åring i högstaligan, och hans tvåvägsspel har gett honom mer förtroende från tränarna. Jag tror att han kan bli en bra supportspelare i NHL.

39. Adam Valentini, center (29)

University of Michigan, NCAA

Valentini är så energisk att han kan jaga hela matchen utan att tappa fart. Han kan vara oerhört jobbig framför mål eftersom det är nästan omöjligt att läsa hans fotarbete. Jag gillar hur hans spel utvecklats i college, även om han måste lägga på sig muskler för att verkligen få NHL-scouter att haja till. Med pucken bidrar han dock enormt. Att producera strax under en poäng per match som 17-åring i NCAA är verkligen imponerande.

40. Maddox Dagenais, center (NY)

Quebec Remparts, QMJHL

Jag var ett stort fan av Pierre Dagenais en gång i tiden, men hans son spelar inte särskilt likt honom. Här finns mycket mer naturlig skicklighet, bra fötter och ett starkt arbetsmoral. Dagenais var draftetta i QMJHL 2024, och även om det inte lär översättas till någon hög NHL-draftposition finns här ändå något att bygga vidare på. Jag tror att han kommer att bli en sådan forward som utvecklas till en botten-sex-roll i AHL och därifrån bygger en stabil karriär utan att bidra stort offensivt.

41. Vladimír Dravecký, högerback (NY)

Brantford Bulldogs, OHL

Bulldogs är ett av topplagen i CHL, och Draveckýs spel är en stor anledning till det. Han spelade stora minuter i Rögles U20-lag förra året och fortsätter göra det i Brantford, där han håller ett poäng-per-match-tempo. Han arbetar hårt, åker bra skridskor och kan flytta pucken, även om hans beslut under press ibland gör att han sjunker i scoutögon. Han behöver finslipas generellt, men hans råa spel är redan väldigt imponerande. Räkna med att Dravecký får en bra roll i Tjeckiens JVM-lag.

Vladimir Dravecký lämnade Rögle för spel i OHL.

Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

42. Braidy Wassilyn, högerforward (33)

London Knights, OHL

Wassilyns skicklighet har synts redan från ung ålder. Han är ett offensivt hot med puckkontroll bland de bästa i sin årskull. Han är inte stor, men han är envis och tar sig an nästan vem som helst. Han älskar att driva mot mål, och även om hans allroundspel är ojämnt är han som bäst när pressen ökar sent i matcher. En trade till London har öppnat möjligheter för Boston University-rekryten (jag tror han stannar i OHL ytterligare ett år), och vi får se om Hunter-bröderna kan hjälpa honom att lyfta.

43. Mikey Berchild, vänsterforward (34)

USNTDP

Berchild är liten men otroligt farlig. Jag har haft blandade intryck över åren, men jag har älskat hans spel i internationella turneringar, särskilt femnationsturneringen i Sverige nyligen. University of Denver-rekryten missade en del tid i fjol på grund av skada, men var ändå produktiv med både U17- och U18-lagen. Men på 175 centimeter blir det svårt att klättra på draftlistorna. Om han lägger på sig muskler i år kan han spela bort storleksfrågetecken. Jag vill se honom fortsätta skjuta mer – när han är i form är han dödligt effektiv.

44. Casey Mutryn, center (40)

USNTDP

Jag har varit med scouter som tittat på Mutryn och bara sagt: ”Jag fattar grejen.” Jag gillar hans fysik och arbetsmoral och tror att det kan göra honom till en bra tredjecenter. Han är smart, jobbar hårt och har en förmåga att hitta kemi med nästan vem som helst. Mutryn kommer från en stark hockeyfamilj – hans bror Teddy draftades av San Jose Sharks i fjol, och hans pappa Scott var en gång med i New England Patriots organisation som quarterback.

45. Olivers Mūrnieks, center (32)

Saint John Sea Dogs, QMJHL

Mūrnieks slog igenom för tre år sedan och såg då ut att kunna bli den bästa lettiska forwardstalangen någonsin. Det finns fortfarande potential för det, men mycket av glansen har mattats efter en långsam säsong i QMJHL. Han ligger i takt för under 40 poäng, och även om Sea Dogs är svaga hade man hoppats att han skulle vara mer produktiv. Med det sagt är han bra centralt, defensivt pålitlig och starkt byggd. Jag tror att han blir en bra NHL-spelare, men jag är inte lika hög på honom som tidigare. Han borde vara Lettlands förstacenter i JVM och spela i alla situationer.

46. Brooks Rogowski, center (NY)

Oshawa Generals, OHL

Med sina 201 centimeter och 105 kilo är Rogowski omöjlig att missa. Han är enorm och påminner dig konstant om det när han är på isen. Generals-forwarden tacklas hårt, men hans spel är inte överdrivet fysiskt – istället låter han sina händer och sin förvånansvärt smidiga rörlighet göra jobbet. Jag vill dock se mer intensitet – har man den storleken bör man använda den. Rogowski har ändå goda förebilder i Ilya Protas, Kieron Walton och Dean Letourneau, som alla tagit sig fram. Vi får se om Rogowski kan följa samma väg.

47. Axel Elofsson, högerback (NY)

Örebro, Sverige U20

Jag har varit mycket imponerad av hur effektiv Elofsson är med pucken. Den 178 centimeter långe backen spelar med massor av skicklighet och älskar att utnyttja powerplay. Han undviker fysisk kamp, vilket inte är idealiskt – men det är vanligt bland mindre backar. Hans storlek kommer att skada hans draftaktie, men sett till puckskicklighet är han en av de bästa i årets klass.

Axel Elofsson har varit extremt produktiv i de svenska juniorserierna.

Foto: Andreas Sandström/Bildbyrån

48. Nikita Sjtsjerbakov, vänsterback (36)

Salavat Julajev Ufa, KHL

NHL-lag älskar stora ryska backar, och Sjtsjerbakov passar in perfekt. Den 196 centimeter långa backen startade året i KHL men har mestadels spelat i VHL sedan slutet av september. Han har missat mycket tid på grund av skador, vilket inte hjälper. Han är stark men rör sig bra för sin storlek – något som är avgörande för en stor back. Sjtsjerbakov är riktigt spännande, men jag vill se honom i kontinuerlig matchning igen så snart som möjligt.

49. Lavr Gasjilov, center (NY)

Avto Jekaterinburg, MHL

Gasjilov har varit otroligt produktiv i MHL den här säsongen, och taktar mot 69 poäng. Det är ingen slump – han var nästan en poäng-per-match även i fjol. Man vill ofta se äldre prospects (Gasjilov är född 2007) spela mot tuffare motstånd, men jag föredrar att han fokuserar på att bli starkare och få mycket istid istället för att sitta på bänken i KHL. Han har mycket naturlig skicklighet, men jag vill se honom bli snabbare. Om han gör det kan ett NHL-lag mycket väl ta honom redan i första rundan.

50. Luke Schairer, högerback (NY)

USNTDP

Schairer är USA:s främsta backtalang i USNTDP, och det är lätt att förstå varför. Han är 191 centimeter lång, åker bra skridskor och spelar med stort självförtroende utan att försöka överarbeta situationer. Hans tvåvägsspel behöver dock fortsatt utveckling, och hans jämnhet är inte alltid där den borde vara. CHL USA Prospects Challenge blir en perfekt möjlighet för Schairer att visa potential som en offensivt skicklig puckback. Jag är inte säker på att han lyckas – men två riktigt bra matcher kan göra stor skillnad.