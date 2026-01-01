Så spelas kvartsfinalerna i JVM
Följ HockeySverige på
Google news
Det har blivit dags för kvartsfinaler i JVM 2026. Efter nattens seger över USA står det klart att Sverige vunnit grupp A och får möta Lettland i sin kvartsfinal. Här är förutsättningarna inför slutspelet i Junior-VM i ishockey.
JVM 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Juniorkronorna |
Juniorkronorna avslutade JVM:s gruppspel på ett imponerande sätt genom att besegra USA med 6–3 natten mot nyårsdagen. Det ger svenskarna en på pappret betydligt enklare kvartsfinal då de lämnar grupp A som förstaseedade och möter Lettland i kvartsfinal i stället för Finland, som grupptvåan USA nu ställs emot. Finland som tappade andraplatsen i Grupp B efter förlusten med 4–7 mot Kanada i sin avslutande gruppspelsmatch.
I de övriga kvartsfinalerna ställs Kanada, etta i grupp B, mot Slovakien, fyra i grupp A, medan Tjeckien, tvåa i grupp B, möter Schweiz, trea i grupp A.
Kvartsfinalerna spelas under fredagen den 2 januari och natten mot lördag 3 januari. Då möter även Tyskland Danmark i en avgörande match om vilket lag som flyttas ned till JVM:s division I nästa säsong. Sedan tidigare står det klart att Norge kvalificerat sig för spel i Junior-VM 2027.
Så här spelas JVM:s kvartsfinaler 2026
Svenska tider anges
- 20:00 – Sverige – Lettland (Grand Casino Arena, St. Paul)
- 22.30 – Tjeckien – Schweiz (3M Arena, Minneapolis)
- 00:00 – USA – Finland (Grand Casino Arena, St. Paul)
- 02:30 – Kanada – Slovakien (3M Arena, Minneapolis)
Hur ser jag JVM:s kvartsfinaler på TV?
Samtliga JVM-kvartsfinaler sänds i SVT:
- 19.30-22.30 Sverige–Lettland (SVT2 och Play).
- 22.30-01.00 Tjeckien–Schweiz (SVT Play).
- 00.00-02.40 USA–Finland (SVT24).
- 02.30-05.10 Kanada–Slovakien (SVT1).
Regler för slutspelet i JVM 2026
🏒 Kvartsfinaler
- Avgörs i en match
- Speltid: 3 × 20 minuter
- Vid oavgjort:
- Förlängning: 10 minuter, sudden death
– 3 mot 3
- Om ingen avgör: straffläggning
- Förlängning: 10 minuter, sudden death
👉 Förloraren är utslagen direkt.
🏒 Semifinaler
- Avgörs i en match
- Speltid: 3 × 20 minuter
- Vid oavgjort:
- Förlängning: 10 minuter, sudden death
– 3 mot 3
- Om ingen avgör: straffläggning
- Förlängning: 10 minuter, sudden death
👉 Vinnaren går till final, förloraren spelar bronsmatch.
🥉 Bronsmatch
- Samma regler som kvarts- och semifinal
- 10 minuters förlängning (3 mot 3)
- Därefter straffar om det krävs
🥇 Final
Här gäller strängare regler:
- Avgörs i en match
- Speltid: 3 × 20 minuter
- Vid oavgjort:
- 20 minuters förlängning, sudden death
- 3 mot 3
- Ingen straffläggning
- Om ingen avgör spelas nya 20-minutersperioder tills ett mål görs
👉 Finalen avgörs alltid med mål i spel.
Den här artikeln handlar om: