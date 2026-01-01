Så spelas kvartsfinalerna i JVM

Det har blivit dags för kvartsfinaler i JVM 2026. Efter nattens seger över USA står det klart att Sverige vunnit grupp A och får möta Lettland i sin kvartsfinal. Här är förutsättningarna inför slutspelet i Junior-VM i ishockey.

Jack Berglund och Juniorkronorna möter Lettland i JVM-kvartsfinal.

Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Juniorkronorna avslutade JVM:s gruppspel på ett imponerande sätt genom att besegra USA med 6–3 natten mot nyårsdagen. Det ger svenskarna en på pappret betydligt enklare kvartsfinal då de lämnar grupp A som förstaseedade och möter Lettland i kvartsfinal i stället för Finland, som grupptvåan USA nu ställs emot. Finland som tappade andraplatsen i Grupp B efter förlusten med 4–7 mot Kanada i sin avslutande gruppspelsmatch.

I de övriga kvartsfinalerna ställs Kanada, etta i grupp B, mot Slovakien, fyra i grupp A, medan Tjeckien, tvåa i grupp B, möter Schweiz, trea i grupp A.

Kvartsfinalerna spelas under fredagen den 2 januari och natten mot lördag 3 januari. Då möter även Tyskland Danmark i en avgörande match om vilket lag som flyttas ned till JVM:s division I nästa säsong. Sedan tidigare står det klart att Norge kvalificerat sig för spel i Junior-VM 2027.

Så här spelas JVM:s kvartsfinaler 2026

Svenska tider anges

20:00 – Sverige – Lettland (Grand Casino Arena, St. Paul)

22.30 – Tjeckien – Schweiz (3M Arena, Minneapolis)

00:00 – USA – Finland (Grand Casino Arena, St. Paul)

02:30 – Kanada – Slovakien (3M Arena, Minneapolis)

Hur ser jag JVM:s kvartsfinaler på TV?

Samtliga JVM-kvartsfinaler sänds i SVT:

19.30-22.30 Sverige–Lettland (SVT2 och Play).

22.30-01.00 Tjeckien–Schweiz (SVT Play).

00.00-02.40 USA–Finland (SVT24).

02.30-05.10 Kanada–Slovakien (SVT1).

Regler för slutspelet i JVM 2026

🏒 Kvartsfinaler

Avgörs i en match

Speltid: 3 × 20 minuter

3 × 20 minuter Vid oavgjort: Förlängning: 10 minuter , sudden death

– 3 mot 3 Om ingen avgör: straffläggning



👉 Förloraren är utslagen direkt.

🏒 Semifinaler

Avgörs i en match

Speltid: 3 × 20 minuter

3 × 20 minuter Vid oavgjort: Förlängning: 10 minuter , sudden death

– 3 mot 3 Om ingen avgör: straffläggning



👉 Vinnaren går till final, förloraren spelar bronsmatch.

🥉 Bronsmatch

Samma regler som kvarts- och semifinal

10 minuters förlängning (3 mot 3)

Därefter straffar om det krävs

🥇 Final

Här gäller strängare regler:

Avgörs i en match

Speltid: 3 × 20 minuter

3 × 20 minuter Vid oavgjort: 20 minuters förlängning , sudden death 3 mot 3 Ingen straffläggning Om ingen avgör spelas nya 20-minutersperioder tills ett mål görs



👉 Finalen avgörs alltid med mål i spel.