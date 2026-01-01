Prenumerera

Logga in

Så spelas kvartsfinalerna i JVM

Author image
Uffe Bodin
Head of Hockey Media

Följ HockeySverige på

Google news

Det har blivit dags för kvartsfinaler i JVM 2026. Efter nattens seger över USA står det klart att Sverige vunnit grupp A och får möta Lettland i sin kvartsfinal. Här är förutsättningarna inför slutspelet i Junior-VM i ishockey.

Jack Berglund och Juniorkronorna möter Lettland i JVM-kvartsfinal.
Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

JVM 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Juniorkronorna |

Juniorkronorna avslutade JVM:s gruppspel på ett imponerande sätt genom att besegra USA med 6–3 natten mot nyårsdagen. Det ger svenskarna en på pappret betydligt enklare kvartsfinal då de lämnar grupp A som förstaseedade och möter Lettland i kvartsfinal i stället för Finland, som grupptvåan USA nu ställs emot. Finland som tappade andraplatsen i Grupp B efter förlusten med 4–7 mot Kanada i sin avslutande gruppspelsmatch.

I de övriga kvartsfinalerna ställs Kanada, etta i grupp B, mot Slovakien, fyra i grupp A, medan Tjeckien, tvåa i grupp B, möter Schweiz, trea i grupp A.

Kvartsfinalerna spelas under fredagen den 2 januari och natten mot lördag 3 januari. Då möter även Tyskland Danmark i en avgörande match om vilket lag som flyttas ned till JVM:s division I nästa säsong. Sedan tidigare står det klart att Norge kvalificerat sig för spel i Junior-VM 2027.

Så här spelas JVM:s kvartsfinaler 2026

Svenska tider anges

  • 20:00 – Sverige – Lettland (Grand Casino Arena, St. Paul)
  • 22.30 – Tjeckien – Schweiz (3M Arena, Minneapolis)
  • 00:00 – USA – Finland (Grand Casino Arena, St. Paul)
  • 02:30 – Kanada – Slovakien (3M Arena, Minneapolis)

Hur ser jag JVM:s kvartsfinaler på TV?

Samtliga JVM-kvartsfinaler sänds i SVT:

  • 19.30-22.30 Sverige–Lettland (SVT2 och Play).
  • 22.30-01.00 Tjeckien–Schweiz (SVT Play).
  • 00.00-02.40 USA–Finland (SVT24).
  • 02.30-05.10 Kanada–Slovakien (SVT1).

Regler för slutspelet i JVM 2026

🏒 Kvartsfinaler

  • Avgörs i en match
  • Speltid: 3 × 20 minuter
  • Vid oavgjort:
    1. Förlängning: 10 minuter, sudden death
      – 3 mot 3
    2. Om ingen avgör: straffläggning

👉 Förloraren är utslagen direkt.

🏒 Semifinaler

  • Avgörs i en match
  • Speltid: 3 × 20 minuter
  • Vid oavgjort:
    1. Förlängning: 10 minuter, sudden death
      – 3 mot 3
    2. Om ingen avgör: straffläggning

👉 Vinnaren går till final, förloraren spelar bronsmatch.

🥉 Bronsmatch

  • Samma regler som kvarts- och semifinal
  • 10 minuters förlängning (3 mot 3)
  • Därefter straffar om det krävs

🥇 Final

Här gäller strängare regler:

  • Avgörs i en match
  • Speltid: 3 × 20 minuter
  • Vid oavgjort:
    • 20 minuters förlängning, sudden death
    • 3 mot 3
    • Ingen straffläggning
    • Om ingen avgör spelas nya 20-minutersperioder tills ett mål görs

👉 Finalen avgörs alltid med mål i spel.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen