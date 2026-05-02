Efter en säsong som har innehållit JVM-guld och Tre Kronor-debut flyttar Sascha Boumedienne vidare.

Han lämnar Boston University och flyttar i stället till Ohio State. Nu förklarar 19-åringen klubbytet.

– Det är ju nästan som hemma, säger Boumedienne till hockeysverige.se.

Sascha Boumedienne gjorde succé i Tre Kronor-debuten och ska byta skola till nästa säsong.

När Tre Kronor presenterade sin trupp till Fortuna Hockey Games tog sex spelare från vinterns JVM-guldlag plats. Ett av de mer oväntade namnen som nu har fått chansen i seniorlandslaget är 19-årige Sascha Boumedienne, son till Tre Kronors general manager Josef Boumedienne.

Sascha Boumedienne tackade dock för förtroendet och stod för 2+1 i 8-1-segern mot Schweiz i Jönköping i torsdags. Boumedienne utsågs sedan också till matchens lirare i Sverige efter uppvisningen.

Till vardags spelar Boumedienne collegehockey i NCAA och det är högst ovanligt att en collegespelare på herrsidan kommer med i Tre Kronor. Sascha Boumedienne berättar nu om hur han tog emot beskedet när han fick veta att han blivit uttagen i Tre Kronor.

– Jag hade ju inte riktigt förväntat mig att jag skulle vara med och spela här. Det kom som en liten chock när Sam ringde och gav beskedet. Man blev ju bara sjukt glad och försökte förbereda sig så gott som man bara kunde, säger 19-åringen till hockeysverige.se.

Sascha Boumedienne om säsongen i NCAA

Sascha Boumedienne var en nyckelback för Juniorkronorna vid JVM-guldet i vintras. Han snittade 22:13 minuters istid per match, näst mest i det svenska laget, och stod för 2+2 på de sju matcherna.

Under säsongen i NCAA noterades Boumedienne för tio poäng (2+8) på 35 matcher och hade -8 för Boston University. Det var ett litet steg tillbaka jämfört med debutsäsongen när han gjorde 13 poäng (3+10) på 40 matcher och hade +8 som ”freshman” på college.

– Vi gick lite segt som lag i år jämfört med mitt första år. Samtidigt tycker jag ändå att jag växte som en spelare. Jag blev ännu lite mer mognare i mitt spel och hur jag vill spela i mitt tvåvägsspel, säger Sascha Boumedienne och fortsätter:

– Jag är inte så nöjd med resultatet där borta i college med hur vi slutade vår säsong. Annars det var ju kul att få vinna JVM-guld där i mitten av säsongen. Det var verkligen en höjdpunkt att få vara med och det och vinna där.

Kände du att det gick bättre i NCAA efter JVM-guldet sen?

– Ja, det blev verkligen en boost på alla sätt. Alla de där killarna som var med där, de är bröder för livet efter att man har vunnit tillsammans med dem. Det gav verkligen en boost för egen del och var som sagt en stor höjdpunkt för mig.

Sascha Boumedienne lämnar Boston University efter två säsonger.

Lämnar Boston – återvänder till Ohio

Till nästa säsong väntar dock en lite oväntad flytt för Sascha Boumedienne. 19-åringen, som draftades av Winnipeg Jets i förstarundan av fjolårets NHL-draft, byter nämligen skola. Boston University är en av de högst ansedda skolorna i NCAA som ofta brukar locka till sig flera av de största talangerna. Men efter två år väljer Boumedienne att lämna Boston och i stället flyttar han ”hemåt”.

Pappa Josef Boumedienne tillbringade nämligen tio år i Columbus Blue Jackets organisation och i yngre åldrar spelade Sascha Boumedienne också ungdomshockey för Ohio Blue Jackets. Inför nästa säsong väljer Sascha Boumedienne att återvända till staten då han är klar för Ohio State University i NCAA.

Utåt sett kanske det är en lite otippad flytt, hur gick tankarna kring att göra den flytten och återvända till Ohio?

– Jag kände mig trygg med att byta till Ohio State där. Det är ju nästan som hemma, vi bodde där i tre år och jag kände mig jäkligt trygg där. Min storebrorsa (Sami) går där och jag tänkte att det skulle få vara kul att kunna gå i skolan med min storebrorsa och vara nära honom igen. Vi har ju varit ganska långt ifrån varandra de senaste två-tre åren.

– Det ska bli kul att få gå i skolan med honom och vara nära honom igen. Det känns väldigt tryggt med att gå dit. Jag är riktigt taggad och det känns riktigt kul.

Var det lite mer av sociala skäl än bara hockeymässigt då?

– Ja, men både och. Det var väl lite av allt känner jag. Jag känner mig riktigt trygg med att gå dit och spela där.

Sascha Boumedienne är en av spelarna som lär vara med och försöka försvara JVM-guldet nästa år.

Sascha Boumedienne: ”Vill fortsätta mogna som spelare”

Sascha Boumedienne har Lidingö Vikings HC som moderklubb men har annars tillbringat stora delar av sin karriär borta i USA. Där spelade han som sagt först för Ohio Blue Jackets i några år men tog sedan steget till juniorligan USHL för spel i Youngstown Phantoms innan han flyttade till Boston för collegespel 2024.

Till hösten kommer Sascha Boumedienne, som är aktuell för spel i JVM även nästa år, att göra sin tredje säsong i NCAA men då alltså för Ohio State University.

Vad känner du själv att du behöver jobba på för att kunna ta nästa steg i din utveckling till nästa säsong?

– Jag vill bara fortsätta mogna som spelare och fortsätta utveckla mitt tvåvägsspel. Jag vill ju vara en tvåvägsback som hjälper till både offensivt och defensivt och kan spela i alla situationer.

– Jag ska försöka mogna i mitt spel ännu mer och vara bra i alla situationer. Jag hoppas kunna bli lite starkare också så att man är lite tuffare att spela mot defensivt, avslutar Sascha Boumedienne.

