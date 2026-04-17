Uppgifter: JVM-guldhjälten flyttar − klar för ny klubb

Sascha Boumedienne var med och vann JVM-guld i vintras.

Nu uppges backtalangen välja att byta klubb i collegeligan NCAA.

Sascha Boumedienne, som här kramar om Jack Berglund, byter skola och klubb till nästa säsong. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Den svenske backtalangen Sascha Boumedienne har tillbringat stora delar av sin karriär borta i Nordamerika. Han spelade ungdomshockey i Ohio Blue Jackets och flyttade sedan till juniorligan USHL för spel i Youngstown Phantoms. 2024 tog han sedan steget till collegeligan NCAA för spel hos Boston University.

Där gjorde han 13 poäng på 40 matcher under debutsäsongen 2024/25. Efter att ha vunnit backarnas poängliga på U18-VM, när Småkronorna tog silver, med 14 poäng på sju matcher valdes han sedan i förstarundan av Winnipeg Jets i NHL-draften 2025. Boumediennes 14 poäng är också bäst någonsin av en back i U18-VM:s historia.

Sascha Boumedienne byter klubb i NCAA

Under årets säsong blev det tio poäng på 35 matcher för Sascha Boumedienne med Boston University. Det ser även ut att bli hans sista år i Boston. Nyligen kom nämligen rapporter om att 19-åringen valt att kliva in i NCAA:s klubbportal i syfte att byta skola. Nu uppges Boumedienne också ha gjort sitt val.

Det är collegehockey-reportern Brad Elliott Schlossman som uppger att Sascha Boumedienne kommer att flytta till Ohio State University till nästa säsong. I sådana fall blir det en flytt ”hem” för Boumedienne som tillbringade flera år i Ohio som ung och även spelade ungdomshockey där. I Ohio State skulle han i sådana fall bli lagkamrat med landsmannen Erik Påhlsson som sedan tidigare redan är klar för skolan.

Sascha Boumedienne var en del av Juniorkronorna som vann JVM-guldet i vintras. Han stod för 2+2 på sju matcher på vägen till guldet, och gjorde bland annat ett av målen i 4-2-vinsten i JVM-finalen mot Tjeckien. 19-åringen, som är son till Josef Boumedienne, var en nyckelspelare för Sverige under JVM och är född 2007 vilket innebär att han är högaktuell för spel även i nästa års mästerskap.

