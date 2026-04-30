JVM-stjärnorna tog över Tre Kronor: ”De är mina bästa vänner”

Tre Kronor vann med hela 8-1 mot Schweiz och debutanterna glänste i landslagströjan.

Framför allt klev JVM-stjärnorna alla fram med mål direkt.

– Det är otroligt kul och lite speciellt att vi alla gör mål, säger Viggo Björck.

– Det är kul att få träffa dem och spela tillsammans igen, säger Anton Frondell.

Viggo Björck, Anton Frondell och Sascha Boumedienne klev alla fram för Tre Kronor.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

En ny era är här för Tre Kronor.

Tio debutanter fanns med i truppen för Fortuna Hockey Games, och sex av dem kommer från JVM-laget som vann guld i USA runt årsskiftet. Fem av dem spelade i kvällens match mot Schweiz i Husqvarna Garden, då målvakten Love Härenstam satt på bänken.

Alla fem gjorde då också mål.

JVM-stjärnorna dominerade mot Schweiz och tog över showen helt och hållet, framför allt i andra perioden. Backen Sascha Boumedienne sköt 2-0 i matchen och var sedan med och spelade fram när JVM-kaptenen Jack Berglund utökade till 3-0. Sedan kombinerade Ivar Stenberg och Viggo Björck för 4-0 och perioden avslutades med att Jack Berglund assisterade till Anton Frondells 5-0-mål. Fyra mål i andra perioden och alla gjordes av JVM-killarna.

JVM-killarna gjorde succé i Tre Kronor: ”Otroligt kul”

I tredje perioden fortsatte succén. Sascha Boumedienne smällde dit sitt andra mål i matchen för 6-0 och Ivar Stenberg avslutade sedan målskyttet med sitt 8-1-mål under slutminuterna.

JVM-spelarna stannade då på följande notering i matchen.

Sascha Boumedienne, 2+1.

Ivar Stenberg, 1+2.

Jack Berglund, 1+1.

Viggo Björck, 1+0.

Anton Frondell, 1+0.

– Det är lite speciellt att alla gör mål och Sascha gör två mål tror jag. Det är otroligt kul och lite speciellt på det sättet, säger gallerspelaren Viggo Björck till hockeysverige.se.

Viggo Björck hyllar Ivar Stenberg: ”Skön kille”

Björck, född 2008, spelade i en kedja tillsammans med vapendragaren från JVM, Ivar Stenberg, och NHL-spelaren Linus Karlsson.

– Det är väldigt kul att få hänga dit en i debuten. Det är en lättnad i alla fall när den kommer här första kassan med ett nytt lag. Det var väldigt skönt, säger han om sin första match i Tre Kronor-tröjan.

Vad säger du om ditt mål?

– Det är egentligen från forecheck och sedan har Ivar pucken och då är det bara att göra sig öppen. Han brukar hitta en. Det var en bra att pass av Ivar och sedan att försöka skjuta mot strömmen.

Det märks ju att du och Ivar Stenberg har bra kemi från JVM, hur var det att få spela tillsammans igen?

– Det brukar vara ganska lätt att spela med skickliga spelare som honom. Det är väldigt roligt att spela med honom. Det är en väldigt skön kille utanför också men otroligt bra på isen, säger Viggo Björck.

Sascha Boumedienne blev matchens lirare

Efter 8-1-segern mot Schweiz var det tvåmålsskytten Sascha Boumedienne som prisades som matchens lirare. Han själv var dock ödmjuk kring sin egen insats.

– Jag försökte bara spela mitt spel. Jag försökte åka mycket skridskor och vara hård att spela mot. De andra backarna är riktigt skickliga också så de gör det ganska lätt för en. Vi har ganska bra backar här och det är lätt att spela med dem, säger Boumedienne.

Hade du trott när du vaknade i morse att du skulle göra två mål i din debut med Tre Kronor?

– Nej, det hade jag faktiskt inte kunnat tänka mig. Det är jävligt kul. Det är bara kul att få vara här och spela med de här killarna och många av dem har man ju sett spela i Tre Kronor genom åren liksom. Det är kul att få vara här och kul att det gick så bra också.

Anton Frondell: ”Väldigt stolt över mig själv”

Anton Frondell, som nyligen var över och spelade i NHL med Chicago Blackhawks fick också göra mål i sin debut för Tre Kronor.

– Det är såklart en bonus att få smälla in en kasse. Hela dagen har bara varit spännande, man har varit taggad på att få göra debuten här med stora Tre Kronor. Det är många som fick göra det idag, många unga, många nya och det kändes som att alla vi klev in med bra energi. Det är hockey, det har vi gjort innan, det är bara att nivån är mycket högre. Det var bara att gå ut och ha kul och köra liksom. Resultatet var ju väldigt bra också, säger han till hockeysverige.se.

Häftigt att alla JVM-killarna levererade, hur var det att spela tillsammans igen?

– Det börjar med att vi kommer hit och har väldigt kul. Han som står bredvid mig här, Ivar, och många andra där inne, det är några av mina bästa vänner. Det är kul att få träffa dem igen och spela tillsammans igen. Vi har gått från Juniorkronorna till stora kronorna eller vad man ska kalla det. Det är jättekul och som jag sade, alla går in och tar för sig. Jag tycker att alla såg bra ut där ute.

Ni har fått en bra start här med Tre Kronor, hur ser du på chanserna att kunna komma med till VM?

– Det får vi se. Jag är väldigt stolt över mig själv och nöjd att får vara med här. Nu har jag gjort min första match med Tre Kronor och hur långt det går får vi se. Jag kommer att vara nöjd hur långt det än går för det här är skitkul, avslutar Anton Frondell.

Source: Sweden (all) @ Elite Prospects