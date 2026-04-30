Debutanternas succé – bakom allt i krossen: ”Får bra betalt”

Liam Öhgren, Sascha Boumedienne, Jack Berglund, Viggo Björck, Ivar Stenberg och Anton Frondell har två saker gemensamt.

Samtliga debuterade i Tre Kronor på torsdagen – och nätade när Schweiz blev totalt överkört.

Anton Frondell, en av alla debutanter som öste in poäng. Foto: Bildbyrån

När Tre Kronor presenterade truppen till Czech Hockey Games, var budskapet utåt tydligt. Man skulle satsa på unga och spännande spelare som inte har varit med i den miljön tidigare. Det skulle visa sig vara ett succédrag från Sam Hallam och resten av staben.

Mot ett på papperet starkt Schweiz såg debutanterna till att totalt köra över motståndet.

Efter en lite långsam första period stod det 1–0 till Sverige efter mål av Liam Öhgren (till vardags i Vancouver Canucks).

Debutanterna bidrog

Men det var i den andra perioden som schweizarna föll ihop som ett korthus. För mellan matchens 26:e och 39:e minut gjorde Tre Kronor fyra obesvarade mål och samtliga gjordes av andra debutanter. I ordning: Sascha Boumedienne, Jack Berglund, Viggo Björck och Anton Frondell.

Sedan blev en av debutanterna, kanske den mest oväntade i gänget, tvåmålsskytt. Det var nämligen Sascha Boumedienne som satte 6–0 i den tredje perioden. Det var hans tredje poäng i matchen efter att även ha spelat fram till Jack Berglunds 3–0.

Axel Andersson gjorde sedan sitt första landslagsmål även han – till 7–0. Men för Axel Anderssons del kom faktiskt debuten tidigare under säsongen och första målet här kom i hans sjätte landskamp. I avslutningen skulle även Ivar Stenberg, liksom Öhgren och Boumedienne komma upp i tre poäng.

Supertalangen Ivar Stenberg slog nämligen in 8–1 med mindre än fyra minuter kvar att spela, framspelad av Tim Heed och Liam Öhgren.

Det blev totalt 13 poäng från debutanterna i matchen, en sanslös notering.

– Det är jätteroligt, det är väldigt skickliga spelare och just när de får betalt och utdelning för att de har modet och viljan att göra det. Vi har inte alltid ett val fullt ut att göra. Både Viggo och Anton får vara bärande med skickliga spelare runt sig. Theodor Niederbach och Ivar Stenberg har spelat mycket tillsammans.