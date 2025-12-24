”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Konkurrensen med bröderna Otto och Knut har satt sina spår. Höstens stora SHL-succé Ivar Stenberg tror inte att han hade varit där han är i dag om det inte vore för de tuffa duellerna med bröderna hemma i Stenungsund.

– Han är en stor del till att jag är här idag, säger Ivar Stenberg om storebror Otto till hockeysverige.se.

Bataljerna mellan Ivar och Otto Stenberg hemma i hockeyrummet

Brorsans kloka råd under viktiga året

Nu blir Ivar igenkänd på stan i Göteborg

Uppfyller JVM-drömmen som han närt sedan barnsben

Ivar Stenberg tror att det hårda tävlandet med storebror Otto Stenberg legat till grund för hans framgångar. Foto: Bildbyrån

ARLANDA (HOCKEYSVERIGE.SE)

När Ivar Stenberg beskriver sitt första hockeyminne låter det som en dröm. Stapplande skär på en egenspolad, gnistrande is hemma på gräsmattan i Stenungsund tillsammans med pappa David och storebror Otto.

Ryggmärgsreaktionen på en sådan beskrivning: är det tillräckligt kallt för att göra egen is på en gräsmatta i Stenungsund?

– Det var det då, men det har blivit sämre med åren, ler Ivar Stenberg när hockeysverige.se träffar honom inför avresan till JVM i USA.

Lyckligtvis finns det även en ishall i den bohuslänska pärlan. Och det var framför allt där som Otto, Ivar och lillebror Knuts resa mot framgång startade. Efter en historiskt stark höst i SHL med Frölunda, som bäddar för en framskjuten placering i kommande sommars NHL-draft, är det intressant att lyssna på Ivar Stenberg prata om relationen till bröderna och framför allt Otto som är uppe och spelar NHL-hockey med St. Louis Blues just nu.

Otto Stenberg har slagit sig in i NHL med St. Louis Blues. Foto: AP Photo/Joe Puetz

Ivar Stenberg om konkurrensen med storebror Otto: ”Stor del till att jag är här i dag”

Konkurrensen bröderna emellan har onekligen spelat en viktig roll för bröderna i deras strävan uppåt och framåt.

– Det har varit sjukt kul. Vi har tränat mycket, tävlat mycket, men haft jävligt roligt. Det har varit grymt, säger Ivar Stenberg och erkänner att det gått rätt vilt till emellanåt.

– Vi tävlar i allt. Vi bråkar rätt mycket då och då. Vi har haft kul, men det har varit mycket bråk och lite tårar.

Ivar Stenberg påstår sig inte ha några ärr efter brödernas bataljer. Däremot lär det finnas ett och annat märke efter bråken i föräldrahemmet.

– Vi hade ett hockeyrum som vi alltid lirade innebandy i. Där tror jag det finns något ”ärr” kanske, säger han med ett leende.

Har du blivit starkare av er konkurrens, bröder emellan?

– Ja, det tror jag verkligen. Han är en stor del till att jag är här idag. Han har pushat mig mycket. Vi har alltid tävlat hårt ihop.

Ivar Stenberg har också lyxen av att han just nu går igenom det som Otto Stenberg gick igenom för ett par år sedan. Spela JVM och leva med att vara påpassad av NHL-scouter och media.

– Ja, lite. Jag har sett hur det var med JVM och draften. Jag har sett att han har haft möten med NHL-lag och sett han spelat JVM. Det känns inte så nytt på något sätt. Det känns rätt tryggt att han har gjort den här resan.

Har han gett dig några kloka råd på vägen?

– Ja, mycket kloka råd. Största delen är bara att njuta och ha kul. Då blir det bra.

Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Stenbergs historiska höst med Frölunda

Något han däremot inte kan fråga Otto om är hur man ska hantera vad som närmast blivit en hysteri efter succén i JVM. Det finns ju nämligen ingen draftaktuell SHL-spelare historiskt sett som har producerat lika bra som Ivar Stenberg har med Frölunda den här säsongen. Innan han åkte med Juniorkronorna till Nordamerika hade han gjort poäng i tio raka matcher – något ingen junior lyckats med i varken Elitserien eller SHL.

– Ja, men det har varit kul. Det har varit svinkul. Det har varit en bra höst. Jag har känt mig fräsch i benen och kroppen, säger han om första halvan av säsongen som genererat 24 poäng (6+18) på 25 matcher – och överlägsen serieledning med Frölunda.

Framgången har medfört att Stenberg, blott 18 år gammal, gått från att vara en vanlig kille till lite av en kändis i Göteborg.

– Lite mer blir man igenkänd, det märker man. Om vi är på någon restaurang kan det komma fram någon som tycker att man spelar bra hockey.

Hur har det varit att kunna fokusera på hockeyn mitt i det, har det varit svårt eller har det kommit naturligt?

– Det är nytt såklart. Men jag tycker att det har känts bra. Släppa hockeyn när jag inte är på hallen och fokusera när jag väl är där. Att kunna slå av och på har varit viktigt för mig den här hösten.

Har familjen eller någon i Frölunda hjälpt dig hantera trycket utifrån?

– Frölunda har hjälpt mig. Familjen är alltid trygg att vara med. Det har inte varit så jobbigt. Det är Frölunda som har sagt nej till något då och då.

Ivar Stenberg är råpepp på JVM i Minnesota.

Foto: Aron Broman / BILDBYRÅN

”JVM är det största jag har drömt om”

Närmaste tiden kommer det att vara fullt fokus på JVM i Minnesota. För Ivar Stenberg kommer turneringen att vara det största han upplevt på en is.

– Det är det största jag har drömt om sedan man var liten. Spela JVM var det man drömde om. Så detta ska bli kul.

Vad känner du kring era chanser att gå hela vägen?

– Det känns bra. Vi har en bra trupp, så sitter allt ska vi vara där och utmana.

Vad vill du kunna bidra med?

– Lite av det jag har bidragit med i SHL. Hjälpa laget att vinna och producera. Vara bra framåt och bakåt.

