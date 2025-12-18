Reste 24 timmar – för sonens NHL-debut

Otto Stenberg gjorde i natt sin NHL-debut för St. Louis Blues. På plats var pappa David och mamma Cecilia – som hade rest i 24 timmar för att vara på plats.

— Det är hans dröm sen han var fyra-fem och det är stort för honom och för oss som en hockeyfamilj, säger Cecilia Stenberg i en intervju med Blues media.

Otto Stenberg i sin NHL-debut. Foto: St. Louis Blues och AP Photo/Joe Puetz.

I natt var det äntligen dags för Otto Stenberg att göra NHL-debut. Han har under alla år varit en av Sveriges mest framstående 05:or och har gjort två U18- och junior-VM under sina juniorår. Det var för ett drygt år sedan som han valde att lämna Sverige för spel i USA.

Det har sedan blivit 62 matcher i AHL innan han nu fick chansen i NHL. I nattens match mot Winnipeg Jets blev det 13 minuter och 38 sekunder i istid. På plats var också mamma och pappa Stenberg. Efter att ha rest i 24 timmar hann de i tid för att se sin son göra debut i världens bästa liga.

— Det är en dröm som blir sann. Det har varit hans dröm sen han var fem år gammal så det är stort, säger David Stenberg.

Otto Stenberg gjorde NHL-debut – framför föräldrarna

Att de skulle ta sig dit var det inga tvivel om när beskedet kom att det var dags för en NHL-debut.

— Det var drömmen för oss. Vi fick informationen halv nio i går svensk tid så vi har varit på resande fot i 24 timmar.

Det blev inga poäng för Otto Stenberg i NHL-debuten men däremot vann Blues matchen med 1-0. Hittills har det blivit åtta poäng på 21 matcher i farmarligan den här säsongen. I debuten fick 20-åringen också kampera ihop med en spelare han känner väl. Nämligen Dalibor Dvorsky som har ett gediget förflutet i Sverige med spel i bland annat AIK och Oskarshamn. De båda har inte minst mötts i otaliga landskamper genom åren.

Redan under natten till fredag kan nu nästa match vänta. Då kommer nämligen New York Rangers på besök i St. Louis. Samtidigt gör lillebror Ivar Stenberg sig redo för att spela JVM med Sverige.

Source: Otto Stenberg @ Elite Prospects