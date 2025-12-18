Reste 24 timmar – för sonens NHL-debut
Otto Stenberg gjorde i natt sin NHL-debut för St. Louis Blues. På plats var pappa David och mamma Cecilia – som hade rest i 24 timmar för att vara på plats.
— Det är hans dröm sen han var fyra-fem och det är stort för honom och för oss som en hockeyfamilj, säger Cecilia Stenberg i en intervju med Blues media.
I natt var det äntligen dags för Otto Stenberg att göra NHL-debut. Han har under alla år varit en av Sveriges mest framstående 05:or och har gjort två U18- och junior-VM under sina juniorår. Det var för ett drygt år sedan som han valde att lämna Sverige för spel i USA.
Det har sedan blivit 62 matcher i AHL innan han nu fick chansen i NHL. I nattens match mot Winnipeg Jets blev det 13 minuter och 38 sekunder i istid. På plats var också mamma och pappa Stenberg. Efter att ha rest i 24 timmar hann de i tid för att se sin son göra debut i världens bästa liga.
— Det är en dröm som blir sann. Det har varit hans dröm sen han var fem år gammal så det är stort, säger David Stenberg.
Att de skulle ta sig dit var det inga tvivel om när beskedet kom att det var dags för en NHL-debut.
— Det var drömmen för oss. Vi fick informationen halv nio i går svensk tid så vi har varit på resande fot i 24 timmar.
Det blev inga poäng för Otto Stenberg i NHL-debuten men däremot vann Blues matchen med 1-0. Hittills har det blivit åtta poäng på 21 matcher i farmarligan den här säsongen. I debuten fick 20-åringen också kampera ihop med en spelare han känner väl. Nämligen Dalibor Dvorsky som har ett gediget förflutet i Sverige med spel i bland annat AIK och Oskarshamn. De båda har inte minst mötts i otaliga landskamper genom åren.
Redan under natten till fredag kan nu nästa match vänta. Då kommer nämligen New York Rangers på besök i St. Louis. Samtidigt gör lillebror Ivar Stenberg sig redo för att spela JVM med Sverige.
