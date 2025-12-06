”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Det händer saker när Ivar Stenberg är på isen.

I tio raka matcher han han nu gjort poäng – och nu är han bäst genom tiderna i SHL.

Ivar Stenberg skriver SHL-historia. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN / COP 89 / MI0912

Frölunda HC:s supertalang Ivar Stenberg spås bli vald som en av de allra första i NHL-draften i sommar. Men redan nu är 18-åringen en av de bästa spelarna i det lag som leder SHL.

Brynäs är på besök på lördagen och när Frölunda tog ledningen genom Arttu Ruotsalainen, slog Stenberg ett poängrekord som hållit i över 40 år.

Slår Sandströms juniorrekord

För med assisten till finländaren, kom Ivar Stenberg upp i tio raka matcher där han har lyckats göra poäng.

Tidigare har Tomas Sandström från juniortiden i Brynäs nått upp i nio raka matcher med poäng. Detta säsongen 1982/83. Men nu är det juniorrekordet slaget – och supertalangen visar framfötterna med bara veckor till Junior-VM.

Med detta är har han alltså uppnått den längsta poängsviten genom tiderna av alla juniorer i SHL eller Elitserien.

Matchen pågår.