Henrik Haukeland blev en av de stora hjältarna när Norge chockade hockeyvärlden och tog VM-brons.

För hockeysverige.se berättar Haukeland om segern mot Tre Kronor, utmärkelsen som VM:s bästa målvakt och det galna firandet efteråt.

– Det har varit en väldigt speciell och stor upplevelse, säger Henrik Haukeland.

Henrik Haukeland blev stor bronshjälte för Norge i Hockey-VM. Foto: Bildbyrån (Montage)

Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |

Historiskt VM-brons och utsedd till turneringens bästa målvakt. Senaste veckorna i Henrik Haukelands liv har varit helt okej, milt sagt. Men förväntningarna inför VM i Schweiz var långt ifrån att Norge skulle slå Kanada med Sidney Crosby i en bronsmatch.

– Som alltid var förväntningarna att vi skulle försöka nå en kvartsfinal, men då skulle mycket också stämma för oss, berättar Henrik Haukeland för hockeysverige.se och fortsätter:

– Först och främst önskar vi att hålla oss kvar i A-divisionen, men förväntningarna jag hade var, som sagt var, att vi skulle kämpa för att ta oss till kvartsfinalen.

När förstod du att det här laget kunde gå riktigt långt?

– När vi vann mot Tjeckien på det sätt vi gjorde. Då tänkte jag att det här är ett lag som inte är helt vanligt.

Vad kom sedan segern över Sverige betyda?

– Det var en bra match och vi hade inte slagit Sverige under full tid i VM tidigare, så det var väldigt kul.

– Jag tycker att det var en väldigt tajt match och vi hade magin med oss. Sverige hade någon puck i stolpen samtidigt som vi gjorde mål i boxplay. Dessutom spelade vi ganska bra.

– Vi tog nog Sverige lite på sängen och dom hade inte sin bästa förstaperiod. Kanske var det att vi hade en bra start på matchen som var nyckeln till att vi vann.

Norska succén: ”På sikt kan vi konkurrera med Sverige och Finland”

Efter att förlorat mot Schweiz i semifinal ställdes Norge mot Kanada i bronsmatch.

– Kanada hade en bra start och vi försökte reda ut stormen. Vi hade kanske lite flyt när vi fick 1-0 och det speglade inte matchen.

– I andra perioden tycker jag att vi var fullt lika bra som dom.

– Fram till Kanada gjorde 2-2 i tredje perioden tycker jag att vi hade många bra chanser att göra 3-0 och stänga matchen. Det kändes mest som en lättnad när vi gjorde 3-2 eftersom vi hade varit så nära.

Hur var känslan när Noah Steen avgjorde i förlängningen?

– Det var en otroligt fin känsla. För oss är det väldigt stort och det är en väldig skillnad att komma på en tredje- eller fjärdeplats.

– Vi hade gjort det bra oavsett, men det var något annat att komma hem med en bronsmedalj än en fjärde plats.

Noah Steen blev norsk bronshjälte under VM. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån (montage).

Vad tror du den här framgången betyder på sikt för norsk hockey?

– Fotboll är den mest populära sporten i Norge. Sedan kommer skidor och handboll efter det.

– Jag hoppas att det här mästerskapet gjort att några fått upp ögonen för hockey, att intresset blir större för att börja spela hockey. Samtidigt hoppas jag det kan betyda att vi kan få hjälp av politiker och dom som styr att på bygga fler ishallar och idrottshallar så vi på sikt kan konkurrera med Sverige och Finland som en toppnation i Norden.

Henrik Haukeland blev bästa målvakt i Hockey-VM 2026

Henrik Haukeland utsågs till VM:s bästa målvakt, men väljer själv att hylla lagets prestation i första hand.

– Det stämde bra för mig under hela turneringen. Samtidigt har det varit ett väldigt privilegium att stå där bak med tanke på hur dom framför mig jobbade med att täcka skott och har varit en otroligt bra hjälp för mig.

– Det har försvarsmässigt varit ett väldigt, väldigt bra VM, vilket gjort det enklare för mig. Jag är väldigt tacksam för mina lagkamrater. Vi har spelat ihop länge och gillar varandra, alla gör allt för varandra. Därför var det kul att vi fick lite lön för mödan.

Hur har firandet av bronset varit?

– Vi hade en fin kväll på söndagen med middag och lite firande med norska fansen. På måndagen kom Petter Stordalen och hämtade oss med flyg och på kvällen fick vi gå ut på Ullevåls stadion och blev hyllade.

– Efter det hade vi en fin kväll i Oslo, så det har varit en väldigt speciell och stor upplevelse, avslutar VM:s bästa målvakt, Henrik Haukeland.

Source: Henrik Haukeland @ Elite Prospects