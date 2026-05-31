Norska chocken: Tar VM-brons

Det omöjliga har hänt. Norge har tagit sin första VM-medalj i ishockey, efter att ha slagit superfavoriten Kanada med 3-2 i bronsmatchen.

En fjärdeplats för över 70 år sedan var Norges största hockeyframgång någonsin. Fram till ikväll. Nu har den främsta vinteridrottsnationen även nått sin första riktiga framgång i ishockey.

Efter att tidigare i turneringen ha besegrat Sverige och Tjeckien, samt varit nära att slå Kanada, slog man i kvällens bronsmatch de sistnämnda efter en riktig rysare.

Norge gick upp till 2-0 via mål av Djurgårdens Emilio Pettersen och den tidigare Färjestadsbacken Stian Solberg, och såg ut att få en bekväm resa mot bronsmedaljen. Men med en dryg minut kvar att spela kom Kanadas reducering från Robert Thomas – och med bara åtta sekunder kvar kom också kvitteringen. Även denna gång från Thomas klubba.

Örebroforwarden avgjorde

I förlängningen klev sedan en av VM:s främsta spelare, Örebroforwarden Noah Steen, fram och kontrade in det historiska medaljmålet för Norge. Det var Steens sjunde (!) mål i VM och med det toppar han skytteligan tillsammans med Lettlands Rudolfs Balcers.

Om Norges medalj var en chock får Kanadas medaljmiss också anses vara en sådan. De gick in i turneringen som stora, stora guldfavoriter men floppar istället för tredje världsmästerskapet i rad. Dessutom förlorade de ju som bekant vårens OS-final mot USA.