Anton Frondell har spelat både center och ytterforward i Djurgården, Tre Kronor och Chicago Blackhawks under säsongen.

Men vad är planen för var Frondell ska spela framöver i NHL?

– Jag har ingen aning. Det är upp till Chicago och vad coacherna där vill, säger Frondell till hockeysverige.se.

Anton Frondell har fått uppleva mycket under säsongen 2025/26. Foto: Bildbyrån (Montage)

ÄNGELHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

När Tre Kronor tog emot Schweiz under lördagen ändrade de om i laguppställningen. En av spelarna som fick flytta på sig var Anton Frondell.

Under de fyra första matcherna med Tre Kronor fick Frondell spela center men i mötet med Schweiz flyttades han ut som ytterforward, där han spelat under stora delar av SHL-säsongen i Djurgården.

– Det är kul att få testa att spela med nya spelare, det är alltid roligt. Jag tycker Kalle (Henriksson) på center gör ett enormt bra krig och sen (Simon) Holmström som är tung och snabb på andra sidan. Det är kul att lira med dem och även om det inte blev så många byten i fem mot fem, det var ganska ryckigt med en hel del boxplay, ”PP” och fyra mot fyra. Vi fick inte riktigt chansen att spela så mycket tillsammans men ibland blir det så, säger Anton Frondell till hockeysverige.se.

Sam Hallam om beslutet att flytta ut Frondell

Sam Hallam förklarar sedan beslutet att skicka ut Frondell på kanten.

– Det handlar inte bara om Anton där utan jag ville också ge utrymme för Kalle Henriksson att komma in och spela ordinarie byten. Samtidigt ville jag också att (Rasmus) Asplund och (Jacob) de la Rose, som har kommit in den här veckan, skulle få göra spela ordinarie som centrar och att även Viggo (Björck) skulle fortsätta där, säger Hallam och fortsätter:

– Anton har ju spelat både center och vinge under ett tag och det är ju en styrka att han kan göra lite både och. Vi ville testa det och sedan får vi se framöver om vi väljer att spela honom som center eller som ytterforward.

Är det bra för en spelare som Anton att kunna vara användbar på flera positioner?

– Det är det. Sedan gäller det för oss också att hitta det bästa och vad som ger mest nytta för oss som lag, där vi får ut mest av varje spelare. Nu fick vi en match med Anton på en vinge och vi får titta på hur det gick och se hur vi gör framöver, svarar förbundskaptenen.

Sam Hallam uppskattar Anton Frondells mångsidighet. Foto: Bildbyrån

Center eller ytterforward?: ”Tar den roll jag får”

Anton Frondell klev in och blev målskytt direkt i sin debut med Tre Kronor förra veckan mot Schweiz. Därefter har Frondell sedan gått poänglös i fyra matcher. Den nyblivne 19-åringen har däremot fortsatt vara delaktig i spelet och ser positiv på tiden i landslaget.

– Ju fler matcher man får, desto tryggare känner man sig. Man lär känna alla i laget och allt sådär. Man växer in i det mer och mer och jag är bara otroligt glad att få lira i de här matcherna. Jag har hur kul som helst, säger Frondell.

Du har ju alternerat mellan center och ytter hela säsongen och fick byta nu också. Hur känns du egentligen, vilken är den naturliga positionen?

– Jag är van vid att spela båda. Det har ju varit lite blandat under hela säsongen. Både i Djurgården, i landslag, JVM och även där borta i Nordamerika. Jag känner mig trygg på båda positionerna. Det är upp till tränaren att fylla ut rollerna på bästa sätt. Jag tar den roll som jag får, gör mitt bästa och tycker alltid att det är lika kul. Det spelar inte så stor roll var jag spelar egentligen.

Men du är center från grunden?

– Ja, det får jag ändå säga. Jag tycker att det är kul att spela center. Man får vara mycket i mitten av banan och vara med i många situationer och hjälpa till. Sedan som vinge är det lite andra uppgifter som också är roliga. Oavsett vad går jag ut och gör mitt bästa.

Anton Frondell känner sig trygg på båda positionerna. Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

Var ska Anton Frondell spela i Chicago Blackhawks?

I början av säsongen inledde Anton Frondell som center för Djurgården men klev sedan ut som ytterforward. Under JVM i vintras spelade han också som ytter på vägen till guldet. Efter säsongens slut med Djurgården åkte han över till Nordamerika och fick avsluta säsongen med NHL-spel i Chicago Blackhawks. Där fick han fortsätta som ytterforward till en början, där han spelade i samma kedja som Connor Bedard.

Efter ett par matcher flyttades däremot Frondell in och fick spela center där han avslutade säsongen i NHL.

– Det var väl mer att de ville testa mig som center och se hur det skulle se ut. Vi sade väl bara att vi skulle testa det några matcher och sedan blev det väl att jag gick som center i de alla de sista nio matcherna. Det var mer än vad jag trodde. I de första matcherna gick jag som vinge och då fick jag spela med Bedard och det var hur kul som helst. Sedan fick jag kliva in som center med en ny lina som också var rolig att spela med. Det är samma sak där, det spelar inte så stor roll. Jag är bara glad om jag är med i linupen och gör alltid mitt bästa.

Du har ingen preferens i Chicago där framöver om att få spela med Bedard eller driva en egen kedja?

– Nej, det är upp till dem och upp till vad coacherna vill. Där har inte jag så mycket att säga till om.

Connor Bedard och Anton Frondell skulle kunna bilda radarpar, eller driva varsin kedja. Foto: Brad Penner-Imagn Images

Mäktiga NHL-upplevelsen: ”Allt kändes overkligt”

Anton Frondell valdes som trea av Chicago Blackhawks i förra årets NHL-draft. Klubben har visat hur mycket de tror på den svenske stortalangen genom att sajna honom till ett NHL-kontrakt direkt. När Djurgården åkte ut i åttondelsfinal mot Malmö Redhawks var Blackhawks också tydliga med att de ville ha över Frondell till USA direkt.

Han fick därför sätta sig på ett plan och korsa Atlanten för sin NHL-debut i Chicago Blackhawks, bara några dagar efter Djurgårdens uttåg ur slutspelet. Anton Frondell imponerade även i NHL och noterades för nio poäng på tolv matcher under slutet av säsongen med Blackhawks.

– Det var såklart jättecoolt det var inget som jag hade räknat med, att det skulle hända så tidigt eller att det skulle bli den säsongen heller. Det kom som en chock och gick väldigt fort från sista matchen med Djurgården. Det var snabba tag och rakt över dit och spela. Allt kändes ju overkligt och det var svårt att fatta att det var på riktigt där ett tag. Det var lärorikt och nu fattar jag hur mycket man har att jobba på och hur bra som vissa är i den ligan. Det var väldigt kul att få testa på det, säger 19-åringen.

Kände du ändå att du höll på den nivån och bevisade att du kan spela och bidra i NHL också?

– Det är svårt att säga. Jag är ju liksom van med att spela seniorhockey. Jag har gjort ett år i HockeyAllsvenskan och nu ett år i SHL. Det var en trygghet att ha spelat mot äldre tidigare och där var det inga stora förändringar. Sedan är ju nivån, farten och skickligheten på alla spelare otroligt hög. Man såg hur bra vissa var och hur mycket man kan lära sig. Jag försökte bara komma dit och njuta och lära mig.

Det är NHL som gäller för dig nästa säsong också då?

– Det har jag faktiskt ingen aning om och det är ingen plan som är sagd eller så. Jag har bara fokus på att spela här med landslaget nu. Sedan väntar en lång sommar med lite vila och träning. Sedan får vi se. Jag har absolut inte någon solklar plats där utan det gäller att jobba för det.

Det blev en häftig avslutning på klubblagssäsongen för Anton Frondell. Foto: Matt Marton-Imagn Images

Anton Frondell jagar en VM-plats: ”Hade varit skitkul”

Anton Frondell är en av flera juniorer som har tagit plats i Tre Kronor under Fortuna Hockey Games i Tjeckien och Beijer Hockey Games i Ängelholm. Målbilden är att ta en plats i den svenska truppen som ska spela Hockey-VM med start nästa vecka.

Under söndagen spelas det sista VM-genrepet mot Finland innan truppen tas ut. Det är därför en nervös väntan för flera av spelarna innan de vet ifall de kommer med till VM eller inte.

Hur ser du på dina chanser att komma med till VM?

– Såklart hade det varit skitkul att få komma med dit. Alla här har ju samma mål och samma dröm. Jag försöker bara göra mitt bästa och göra det som tränarna vill, spela rätt spel för att laget ska vinna. Sedan får vi se om det räcker eller inte. Nu är jag inne på vecka två med landslaget och bara det är en bonus. Vi får se hur långt det går men de här veckorna har varit skitroligt, avslutar Anton Frondell.

