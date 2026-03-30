I natt fick Anton Frondell chansen att spela center i NHL för första gången. Då klev 18-åringen fram med två assist i 6-3-förlusten mot New Jersey Devils.

Poäng i tre av sina fyra första matcher och totalt fyra poäng. Anton Frondell har fått en flygande start på sin NHL-karriär med Chicago Blackhawks. Superlöftet klev i natt fram med två assist mot New Jersey Devils.

Det från sin nya position som center.

I Djurgården den här säsongen spelade han mest vinge och även i inledningen av tiden i NHL gick han på en kant. I natt fick han däremot chansen som center. Då blev det också två assist omgående.

— Han har knappt ens hunnit spela en vecka i NHL och går in som center mot riktigt bra motståndare. Jag tycker att han såg bra ut. Han är väldigt stark på pucken, vinner många sådana dueller och är först på lösa puckar. Han har många vinnande egenskaper, säger Chicagos huvudtränare Jeff Blashill efter förlusten mot Devils.

Anton Frondell var den som fick igång matchen. I den första perioden snappade han upp en puck bakom motståndarmålet när Jake Allen ställde till det för sig. Helt fri framför det tomma målet var då Ilja Michejev som stötte in 1-0.

Connor Brown, Simon Nemec och Frank Nazar gjorde sedan varsina mål för att ge oss ställningen 2-2 inför den tredje perioden. Väl där visade Chicagos framtid upp sin bästa sida. I ett powerplay-spel fintade Frondell skott, passade till Connor Bedard som i sin tur hittade till Frank Nazar som satte dit 3-2-målet. Ett vackert spel som gav dem ledningen med tio minuter kvar att spela.

New Jersey kom däremot tillbaka och Dougie Hamilton kvitterade matchen. Jack Hughes blev sedan matchhjälte med sitt 4-3-mål. Det var också han som satte slutresultatet 5-3 i tom kasse. Stjärnan hade fyra poäng i matchen.