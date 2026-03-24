Anton Frondell kallas upp − kan göra NHL-debut i natt

Anton Frondell har landat i USA och anslutit till Chicago Blackhawks.

Då kan talangen göra sin NHL-debut redan i natt.

Anton Frondell ser ut att kunna debutera för Chicago Blackhawks redan i natt.

I lördags spelade Anton Frondell sin sista match för Djurgården när laget blev utslagna av Malmö med 2-1 i matcher i play in-spelet till SM-slutspelet. Därefter har det gått snabbt för Frondell. Chicago Blackhawks har velat plocka över DIF:s stortalang direkt och låta honom spela i NHL redan nu. Enligt uppgifter skulle 18-åringen då också kunna få spela tillsammans med stjärnan Connor Bedard direkt från start.

Nu har Frondell också landat i New York och USA för att ansluta till sina nya lagkamrater i Blackhawks. Chicago inleder en ”road trip” under veckan och ska spela bortamatcher mot New York Islanders, Philadelphia Flyers, New York Rangers och New Jersey Devils.

I natt spelar Chicago Blackhawks borta mot New York Islanders och Anton Frondell skulle då redan kunna få göra sin NHL-debut. Under tisdagen meddelar nämligen Chicago att de har kallat upp Frondell och numera är han officiellt en del av NHL-truppen, där han kommer att bära tröjnummer 15. Det återstår däremot att se om han kommer att finnas med i laguppställningen och göra sin NHL-debut i nattens match mot Islanders.

Anton Frondell valdes som trea i NHL-draften av Chicago Blackhawks förra året. Han har sedan haft en succéartad säsong och har gjort 20 mål som den blott fjärde U19-spelaren i SHL:s historia. Under säsongen ledde han även Sverige till JVM-guld där han stod för 5+3 på sju matcher på vägen till guldet i USA. Frondell prisades sedan som JVM:s bästa forward samt kom med i All Star-laget. Nu ser 18-åringen alltså ut också ut att kunna addera NHL-spel till sin magnifika säsong 2025/26.

