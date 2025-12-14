Det nya U16-landslaget vinner igen mot Finland efter 6-1 under söndagen.

2010-kullen är därmed först på tio år att vinna alla sina tre första landskamper.

Sigge Isaksson gjorde två av målen i söndagens seger. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

I fredags blev det 9-4. I går blev det 5-4.

Under söndagen stod det svenska U16-landslaget sedan för en övertygande insats och vann med hela 6-1 mot Finland för att kröna landskampshelgen.

Sverige, med spelare födda 2010, fick en fin start på matchen. Växjös backlöfte Sigge Isaksson satte 1-0 i första perioden efter assist av HV71-talangen Isak Alvudd och AIK:s Viking Simon. Bara några minuter senare var det dags igen. Alvudd spelade fram till Isaksson återigen som gjorde sitt andra mål på kort tid för 2-0 till Sverige. En finsk reducering stoppade inte de blågula U16-killarna. I stället kom 3-1 från Södertäljes Gustav Lindén i slutsekunderna av första perioden. Leon Roos (Brynäs) och Malte Liljegren (Nacka) stod för assisten.

I andra perioden utökade Sverige. Först gjorde Lucas Roynezon (Örebro) 4-1 efter assist av Oliver Hammerman (Nacka) och Milo Spelkvist (Örebro). Därefter kom även 5-1 sedan Brynäsduon Alve Larsson och Helge Ahlinder Hedlund spelat fram till Erik Larsson (Leksand) som gjorde mål. Slutresultatet skrevs sedan till 6-1. Matchens sista mål kom i powerplay där Milo Spelkvist blev målskytt sedan Lucas Roynezon och Malte Liljegren spelat fram.

Den svenska målvakten Ruben Johansson räddade 22 av 23 skott i vinsten.

Sveriges 2010-killar vinner därmed alla helgens matcher mot Finland och är det första U16-landslaget på tio år att vinna alla sina tre första landskamper. Förra året blev det exempelvis två förluster och en övertidsseger för det dåvarande U16-landslaget.

Finland – Sverige 1–6 (1-3,0-2,0-1)

Finland: Manu Mäenpää.

Sverige: Sigge Isaksson 2, Gustav Lindén, Lucas Roynezon, Erik Larsson, Milo Spelkvist.

Här är nya U16-landslaget – med 2010-kullen:

Source: Sweden U16 (all) @ Elite Prospects