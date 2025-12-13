Det är första landslagssamlingen för 2010-kullen. I den första matchen gick också det nya U16-landslaget på knock och vann med 9-4 mot Finland.

Isak Alvudd glänste direkt för nya U16-landslaget.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Under fredagen spelade 2010-kullen sin första landslagsmatch någonsin. Ett lag med många spelare som var framstående i bland annat TV-pucken tog sig an Finland. Och då blev det också bästa tänkbara start. Det svenska laget gick på knock och vann med 9-4.

Det efter att flera av spelarna från Småland, som vann TV-pucken, klev fram.

Isak Alvudd (HV71) och Sigge Isaksson (Växjö) gjorde båda tre poäng i matchen. Det var sedan ett helt koppel med spelare som gjorde två poäng där Örebroduon Milo Spelkvist och Lucas Roynezon stod för två mål respektive två assist vardera.

Oliver Hammerman (Nacka), Melker Wersäll (Djurgården), Filip Leijonhielm (SDE) och Helge Ahlinder Hedlund (Brynäs) gjorde alla 1+1 i matchen. Samtidigt hade Ludvig Langermo Neuman (Täby) två assist i matchen. Brynäs storlöfte Leon Roos gjorde också mål i matchen.

I mål stod Växjös Ruben Johansson och räddade 30 av 34 skott.

Source: Isak Alvudd @ Elite Prospects