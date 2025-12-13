Ny seger för U16-landslaget – efter talangens show

Det har blivit en framgångsrik start på 2010-kullens landslagskarriär. Under lördagen besegrades Finland för andra dagen i rad – den här gången med 5-4 – efter en uppvisning av Örebros Lucas Roynezon.

Det var en uppvisning av Lucas Roynezon mot Finland.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Traditionsenligt spelar det svenska U16-landslaget sina första internationella matcher i tre matcher mot Finland i december. Där våra talanger för första gången får mäta sina krafter på den internationella scenen. Den första matchen vann också Sverige med 9-4.

Under lördagen kom andra raka seger mot rivalen i öst.

Efter att Finland tagit ledningen med 1-0 tog Sverige över matchen. Lucas Roynezon var stor förgrundsfigur för Sverige och serverade först Milo Spelkvist och sedan Filip Leijohielm till 1-1 och 2-1. Bara sekunder in i den andra perioden gjorde han sedan själv 3-1.

Isak Alvudd, som gjorde tre poäng i gårdagens match, klev sedan fram och sköt 4-1 med ett distinkt avslut. Med drygt nio minuter kvar att spela kom sedan ett 4-2-mål av Finland. Sverige svarade däremot omgående och gjorde 5-2 genom Viking Simon, framspelad av Lucas Toumeh.

Uppvisning av Lucas Roynezon och co

Finland reducerade sedan ytterligare en gång till 5-3. Med runt en minut kvar att spela kom sedan även 5-4 och Finland skapade då rejält med nerv i matchen. Någon kvittering kom däremot inte utan matchen slutade 5-4.

Även tredjelänken bredvid Spelkvist och Roynezon, Oliver Hammerman, lämnade matchen med två poäng.

Manne Holmkvist, till vardags i Timrå (men ska hockeygymnasium i Skellefteå), imponerade i målet. Sverige har nu chansen att ta trippeln och besegra Finland ännu en gång under söndagen. Det skulle i sådana fall vara första gången på tio år som ett svenskt U16-landslag inleder sin landslagstid med tre raka segrar mot Finland. Förra året blev det exempelvis två förluster och en övertidsseger.

Source: Lucas Roynezon @ Elite Prospects