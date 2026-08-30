Västerås tar sin tredje raka seger på försäsongen.

Foto: Sportbladet/Skärmdump

Frisk Asker från Norge har gjort en lite turné i Sverige under försäsongen. I fredags ställdes laget mot Leksand där de förlorade knappt med 2-0 i en jämn match där 18-årige målvaktstalangen Viggo Tamm höll nollan för Leksand.

Under lördagen var Frisk Asker sedan på besök hos Västerås för nästa match mot svenskt motstånd. Den här gången blev det dock inte alls lika jämnt. VIK vann nämligen matchen med hela 7-2 sedan flera av lagets nyförvärv klivit fram och producerat.

Redan i första perioden stack Västerås ifrån. Carl Jakobsson inledde målskyttet, men därefter var det alltså nyförvärven som tog över taktpinnen. Fabian Hellström, som värvats från Troja-Ljungby , satte först 2-0 på straff och utökade även till 3-0 i powerplay. Frisk Asker reducerade sedan med bara sekunder kvar av perioden.

Nyförvärvens succé för Västerås

I andra perioden återtog VIK sin tremålsledning när Emil Ekholm, värvad från Vimmerby , satte 4-1. Frisk Asker kom dock att reducera igen genom svenske Hampus Gustafsson men i tredje perioden tog Västerås sedan över igen.

Först kom 5-2 genom Theo Keilin, som närmast kommer från danska ligan. Därefter klev Felix Johansson, ny från Mora , in i handlingarna. Han sköt 6-2 i powerplay och utnyttjade sedan ett norskt misstag för att sätta 7-2 i numerärt underläge.

Västerås visade prov på ett starkt powerplay-spel då fyra av de sju målen gjordes i PP. Sedan satte VIK alltså även ett mål på straff, ett mål i boxplay och endast ett av målen kom i spel fem-mot-fem. Sex av sju mål gjordes också av nyförvärv, där Felix Johansson imponerade mest med 2+1 i matchen. Målvakten Benedikt Oschgan räddade 20 av 22 skott i vinsten.

VIK har nu vunnit tre raka matcher under försäsongen. De inledde med en strafförlust mot Leksand men har därefter besegrat Almtuna med 4-1 och vunnit mot Mora med 2-1 . Efter 7-2 mot Frisk Asker är Västerås alltså ännu obesegrade på ordinarie tid efter fyra matcher under försäsongen. Lagets nästa träningsmatch spelas på tisdag då de återigen ställs mot Mora.

Västerås – Frisk Asker 7–2 (3-1,1-1,3-0)

Västerås: Fabian Hellström 2, Felix Johansson 2, Carl Jakobsson, Emil Ekholm, Theo Keilin.

Frisk Asker: Charlie Callaghan, Hampus Gustafsson.