Försvarade Kovács: "Då är jag inte blyg"

Chris DiDomenico klev in mellan Kovács och Grewe.

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GLOBEN (HOCKEYSVERIGE.SE)

Den efterlängtade SHL-premiären är avklarad för IF Björklöven. Det slutade med en övertygande 3-0-seger på bortaplan mot Djurgårdens IF Hockey. Umeå-laget satte tonen redan från början och vann till slut klart.

Redan innan nedsläpp hettade det däremot till.

Albin Grewe i Djurgården sökte upp Robin Kovács och de båda började direkt gruffa. Det fortsatte in i den första minuten där Grewe även i tekning nummer två försökte starta igång något. Den gången klev Chris DiDomenico i mellan och försökte bryta upp de båda.

– Han gick efter Kovacs, antar jag. Jag såg honom inte för typ resten av matchen. När någon går på vår stjärnspelare är jag inte blyg för att kliva in där. Han är en stor offensiv stjärna för vårt lag och jag vet min roll därute. Om någon ska röra honom är jag där och backar honom, säger veteranen.

Mellan Kovács och DiDomenico spelade Albin Lundin som ersatte Lucas Wallmark. De tre såg riktigt bra ut under matchen och skapade oreda flera gånger i Djurgårdens zon. Kovács var också en av målskyttarna.

Vad tycker du om din kedja?

– Det får ni ha er åsikt om. Jag tycker vi spelade en solid match. Vi saknade "Wally" därute och har blandat lite i kedjorna under träningarna. Det är hockey och vi spelade en bra bortamatch. Några byten var vi i den defensiva zonen men jag tycker att vi gjorde en bra match.

"Vill de komma efter mig..."

Chris DiDomenico var också vass i munlädret under matchens gång. Veteranen har gjort sig känd som dels en poängspruta av rang, men även som en retsticka.

I premiären höll han sig däremot borta från utvisningsbåset.

– Jag har varit med så länge, vill de komma efter mig kan jag behärska mig. Det tar mig in i matchen också men det var lugnt där ute. Lite skitsnack och ni har er åsikt om mig innan jag kom hit men jag vet vad jag behöver göra och jag ska fortsätta med det.

I kväll kan vi vara säkra på att det blir firande i Stockholm för många med västerbottniskt ursprung. Även laget får en kväll att njuta innan det på torsdag smäller igen med match mot Örebro Hockey på bortaplan.

– Jag tycker att alla krigade hårt i dag. Vi hade chanserna och satte pucken i nät. Det var överlag en bra bortamatch. Gruppen har en sak i sinnet och vi vet vad det är. Vi ska jobba hårt och jag vet hur det är att komma upp i en ny liga.