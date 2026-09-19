Djurgården nollade - mot nykomlingen: "Stor besvikelse"

Djurgården förlorade i SHL-premiären mot Björklöven.

Foto: Jesper Zerman / Bildbyrån.

GLOBEN (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det blev något av en mardrömspremiär för Djurgårdens IF Hockey. Mot nykomlingen IF Björklöven föll stockholmarna tungt. Slutsiffrorna blev 0-3 där bortalaget åkte iväg med samtliga poäng.

Dessutom såg spelet allt annat än övertygande ut. De drygt 14 000 som var på plats var också i majoriteten rejält missnöjda med sitt lags insats.

– Vi har väntat länge på den här matchen och vi kommer inte upp riktigt. Vi kan säga att vi har chanser och allt möjligt men så klart är det inte tillräckligt bra, säger Marcus Krüger.

Just att det är premiär efter en lång försäsong gör det ännu svårare att säga varför det såg ut som det gjorde i Djurgårdens.

– Det är stor besvikelse nu, men vi måste vara hetare. Jag tycker också att det finns perioder i matcherna där vi kan vara hetare, vi kan ta över den. Den ligger där för oss men vi gör inte tillräckligt mycket. Så tillbaka i träning på måndag och sen kör vi igen på tisdag.

Djurgården har ett tufft schema i SHL

Marcus Krüger missade stora delar av försäsongen med en skada. Det var också länge osäkert om han ens skulle spela den här säsongen. Men i premiären var kaptenen med. Även om resultatet inte gick som han ville blev det över 15 minuters speltid i dag.

– Jag älskar att spela hockey men jag hatar också att förlora. Jag vill också göra det bättre på tisdag.

Nu väntar matcher mot Rögle på bortplan, Växjö på hemmaplan och Färjestad på bortaplan tisdag, torsdag och lördag nästa vecka. Ett tufft schema med tre lag som är tippade i toppen.

Vad tänker du inför fortsättningen?

– Att vi ska spela bättre än vad vi gjorde i dag. Det här var match ett och förhoppningsvis gör vi det bättre på tisdag. Vi vet att alla matcherna i den här ligan är svåra, det såg vi inte minst sagt i dag.

Klart är också att Djurgården har det minst sagt tufft på Hovet. Det här var alltså deras femte förlust på de fem senaste matcherna i arenan. Förra säsongen förlorade de dessutom mot bottenlaget Leksand två gånger om.

Och nu alltså mot årets nykomling redan i premiären.

– Det är sex matcher och det är klart att vi hade spelat bättre i en hel del av dem. Men jag vet inte, vi får fler chanser och vi ska spela på Hovet nu först. Förhoppningsvis är vi bättre när vi kommer tillbaka i slutet på oktober eller när det är.