Förvirringen: Gör mål med sex man (?)

Luleå gjorde 1–2 och fick spela boxplay.

Foto: TV4 (skärmdump/montage).

Det hade inte varit något överdrift att beskriva tränare, spelare och publik som extremt förvirrade tidigt i den andra perioden mellan Luleå Hockey och Rögle BK under lördagen. Hemmalagets Joona Koppanen stod kvar i målprotokollet efter en granskning, men samtidigt delades ett straff ut med hänvisning till för många spelare på isen.

Det hela hade granskats och fått en första förklaring genom högtalarsystemet.

– Efter videogranskning kan vi konstatera att pucken är i mål. Vi har också sex man på Luleå där klockan ska backas, men utvisningen verkställas. Powerplay för Rögle och mål för Luleå, sa domaren Mikael Sjöqvist där och då.

– Det är en väldig skara av undrande människor just nu i Coop Norrbotten Arena, säger sedan TV4:s kommentator.

Förklaringen: "Görs efter att målet gjorts"

Anledningen till det hela verkade vara att avblåsningen dröjde när det inte var tydligt om pucken gick i mål. Därefter var Luleå för många där ute på isen. I TV4 förklarade också domare Mikael Sjöqvist vidare.

– Det finns ingen avvaktande utvisning, utan den görs efter att målet har gjorts, som inte uppmärksammas. Då ska en sådan utvisning verkställas i sin helhet. Det är egentligen inga konstigheter. Det är egentligen att det är väldigt ovanligt att det sker. Sen är det bra att vi har koll på den regeln så att det blir rätt, säger han i sändningen.

Från detta vände också Luleå mötet till 4–2 efter att just nyförvärvet Joona Koppanen fullbordat sitt hattrick. Markus Nurmi var den andra målskytten, då till 2–2 i slutet av andra perioden.

Luleå – Rögle: 4–2 (0–2, 3–0, 1–0)

Luleå: Joona Koppanen, Markus Nurmi.

Rögle: Karson Kuhlman, Nate Clurman.