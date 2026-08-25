Sänkte tidigare laget: "Skönt att vinna"

Anton Olsson sänkte tidigare laget, Mora.

Foto: Bildbyrån (montage).

Försäsongen för de Hockeyallsvenskan lagen börjar trappas upp inför premiären 18 september, så också för Västerås IK, Mora IK, Vimmerby HC, IK Oskarshamn och Visby/Roma som alla var i spel under tisdagen. (Läs mer om MoDo–Björklöven här)

För 20-årige Anton Olsson var träningsmatchen extra speciellt då han mötte sin tidigare klubb med VIK.

Mötet, i Mora, slutade i en 2–1-seger för bortalaget, och det var också Olsson som låg bakom det mesta. Först satte den tidigare JVM-aktuelle spelaren 1–0 i den första perioden, och därefter spelade han fram till Sebastian Falks 2–0 i andra akten.

Isak Salqvist belv enda målskytt för Mora, men inte förrän han först missat en straff. Där och flera gånger tidigare stod Benedikt Oschgan emot i Västerås mål.

– Det är absolut inte en felfri insats, men däremot är det en krigarinställning där vi täcker skott på liv och död. Jag gillar mycket av vår mentalitet sen är det mycket som behöver bli bättre. Skönt att vinna. Vi är på en resa där vi behöver lära oss att spela i ligan och vinna sådana här matcher, säger tränaren Mikael Wikstrand i lagets kanaler efter matchen.

– Han har varit grym de här tre matcherna han har stått. Han är redo att stå i år, det blir en tävling, fortsätter han om Oschgan.

Mora – Västerås: 1–2

Mora: Isak Salqvist

Västerås: Anton Olsson, Sebastian Falk.

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På annat håll säkrade Oskarshamn en 3–2-vinst mot Visby/Roma, men den satt långt inne.

Gästerna från Gotland hade vänt 0–1 till 2–1 sent i den andra perioden, och såg också ut att gå mot segern. Då, med 23 sekunder kvar kvitterade Pontus Näsén, assisterad av Calle Karlsson. Det var också denne poängkung värvad från Hockeyettan som sedan fick sista ordet i straffläggningen och blev hjälte. Danny Dzhaniyev var den andra som hittade nät för IKO.

Søren Dietz-Larsen hade tidigare blivit första målskytt, halvvägs in i matchen. Därefter jublade Juho Liuksiala och Andreas Dahl i den där vändningen från Visby/Roma.

Oskarshamn – Visby/Roma: 3–2 straffar

Oskarshamn: Søren Dietz-Larsen, Pontus Näsén, Calle Karlsson.

Visby/Roma: Juho Liuksiala, Andreas Dahl.

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Vimmerby tog även de hem en seger under tisdagen, men där behövde man lyfta sig efter ett insläppt 0–1-mål i första perioden.

Västervik stod på andra sidan, som Hockeyettan-motstånd, och fick sedan se hur Eric Karlssons gäng vaknade på andra sidan. 1–1 kom från Max Karlsson, och inom kort fyllde Hannes Hellberg på med 2–1 med ett skott från dålig vinkel. Allt kom innan första paus, och därefter blev mötet mer hafsigt. 3–1 sattes av Hampus Karlsson via klapp-klapp-spel från Vimmerby.

– Västervik tröttnar lite. Det blev mycket spel i special teams, vi har kontroll på det och var närmare 4–1. Men det var en typisk försäsongsmatch, säger tränaren Eric Karlsson till Vimmerby Tidning.

Vimmerby – Västervik: 3–1

Vimmerby: Max Karlsson, Hannes Hellberg, Hampus Karlsson.

Västervik: Joel Carlsson.