260919 BjÃ¶rklÃ¶vens supportrar jublar efter 0-2 under ishockeymatchen i SHL mellan DjurgÃ¥rden och BjÃ¶rklÃ¶ven den 19 september 2026 i Stockholm. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÃN / kod JZ / JZ0754
260919 BjÃ¶rklÃ¶vens supportrar jublar efter 0-2 under ishockeymatchen i SHL mellan DjurgÃ¥rden och BjÃ¶rklÃ¶ven den 19 september 2026 i Stockholm. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÃN / kod JZ / JZ0754
Foto: BILDBYRÃN
SHL

Jansson: Efter 25 år av misär - den här var för er

Publicerad 19 september 2026 20:23
Martin Jansson
Martin Jansson
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Björklöven har genomgått ett stålbad som få andra svenska klubbar.
Nu har de precis vunnit sin första SHL-match på 25 år, mot Djurgården i Globen - och det är inte svårt att unna det mäktiga bortaföljet den här segern.

En 25 år lång väntan är över.

Eller som Björklöven-supportrarna beskrev det själva med en banderoll inför nedsläpp: "25 år av misär - nu är vi här."

Den här lördagskvällen i Globen var en enda stor fest, och det var deras fest. Det var en kortsida som visade vad en urladdning som har fått vänta i över två decennier handlar om.

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Den här artikeln handlar om:

IF BjörklövenDjurgårdens IF HockeyRobin KovácsAlbin GreweMagnus Hellberg