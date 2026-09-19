Jansson: Efter 25 år av misär - den här var för er

En 25 år lång väntan är över.
Eller som Björklöven-supportrarna beskrev det själva med en banderoll inför nedsläpp: "25 år av misär - nu är vi här."
Den här lördagskvällen i Globen var en enda stor fest, och det var deras fest. Det var en kortsida som visade vad en urladdning som har fått vänta i över två decennier handlar om.
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