Jansson: Efter 25 år av misär - den här var för er

En 25 år lång väntan är över.

Eller som Björklöven-supportrarna beskrev det själva med en banderoll inför nedsläpp: "25 år av misär - nu är vi här."

Den här lördagskvällen i Globen var en enda stor fest, och det var deras fest. Det var en kortsida som visade vad en urladdning som har fått vänta i över två decennier handlar om.