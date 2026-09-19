Besked efter oroande bilderna på Linus Johansson

Linus Johansson har ont och lämnar isen i SHL-premiären.

Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån.

Det var vid en duell intill sargen, halvvägs genom tredje perioden mot Örebro Hockey, som publiken i Löfbergs Arena höll andan. Den 33-årige kaptenen, Linus Johansson, föll mot isen, blev liggandes och lagkamraterna kallade snabbt på hjälp.

I TV4:s sändning syntes också Johansson lämna isen i vad som såg ut att vara rejäla smärtor, utan att stödja på ena benet.

Den rutinerade centern kom inte heller tillbaka till spel i 7–0-krossen, men efteråt kom lugnande besked.

– Det är lugnt! Det var bara kramp. Det var varmt här inne i kväll. Hela hans ben krampade, säger lagkamraten Viktor Lodin, enligt Aftonbladet.

– Allvarlig kramp men inget mer än det, fyller tränaren Cam Abbot i.

Linus Johansson lämnade isen utan poäng, men det gjorde inte hans namne, tillika hemvändaren,Marcus Johansson.

Färjestad – Örebro: 7–0 (4–0, 2–0, 1–0)

Färjestad: Radim Zohorna, Victor Ejdsell, Axel Bergkvist, Per Åslund, Viktor Lodin, Marcus Johansson, Jack Berglund.

Örebro: