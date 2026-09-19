SHL

Besked efter oroande bilderna på Linus Johansson

Publicerad 19 september 2026 21:28
Simon Eld
Simon Eld
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Även en 7–0-premiär kan komma med smolk i bägaren. Det fick Färjestad-fansen acceptera när Linus Johansson tvingades kliva av sent i mötet med Örebro. Nu kommer lugnande besked.
– Hela hans ben krampade, säger lagkamraten Viktor Lodin, enligt Aftonbladet.

Linus Johansson har ont och lämnar isen i SHL-premiären.
Linus Johansson har ont och lämnar isen i SHL-premiären.
Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån.

Det var vid en duell intill sargen, halvvägs genom tredje perioden mot Örebro Hockey, som publiken i Löfbergs Arena höll andan. Den 33-årige kaptenen, Linus Johansson, föll mot isen, blev liggandes och lagkamraterna kallade snabbt på hjälp. 

I TV4:s sändning syntes också Johansson lämna isen i vad som såg ut att vara rejäla smärtor, utan att stödja på ena benet. 

Den rutinerade centern kom inte heller tillbaka till spel i 7–0-krossen, men efteråt kom lugnande besked. 

– Det är lugnt! Det var bara kramp. Det var varmt här inne i kväll. Hela hans ben krampade, säger lagkamraten Viktor Lodin, enligt Aftonbladet.
– Allvarlig kramp men inget mer än det, fyller tränaren Cam Abbot i.

Linus Johansson lämnade isen utan poäng, men det gjorde inte hans namne, tillika hemvändaren,Marcus Johansson

Färjestad – Örebro: 7–0 (4–0, 2–0, 1–0)
Färjestad: Radim Zohorna, Victor Ejdsell, Axel Bergkvist, Per Åslund, Viktor Lodin, Marcus Johansson, Jack Berglund.
Örebro: 

Source: Linus Johansson @ Elite Prospects

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