18-åringen spikade igen – räddade Leksand

Viggo Tamm är nästa målvaktstalang som är på väg fram i Leksand.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Efter två starka insatser i Strömstad inledde Leksands IF fredagens träningsmatch svagt. Men nu som då fanns en storvuxen målvakt att falla tillbaka på i buren. För det var precis vad Viggo Tamm, född 2008, var för Dala-laget, likt Marcus Gidlöf, men nu mot norska Frisk Asker.

Enda målskytten vid två perioder var den återvändande veteranen Martin Karlsson. 35-åringen som där och då var missnöjd.

– Jag tycker att vi är lite långsammare i spelet med puck, både nerifrån och i anfallszon. De kommer och sätter press på oss och vi suger på han för länge så vi får flytta på honom. Vi har fler nivåer i spelet, säger han i Aftonbladets sändning efter 40 spelade minuter.

– Jag tycker att vi har blandat och gett (under försäsongen). De två första var lite si och så. I Strömstad mot Färjestad och Frölunda gör vi två riktigt bra insatser. Idag är ett steg bakåt igen. Det är så när det är försäsong.

Frisk Asker skapade farliga lägen även i tredje, men återigen stod Viggo Tamm emot när Leksand inte utökade. 1–0 stod sig därmed hela vägen till sista sekunden då Josh Passolt satte 2–0 i tom bur.

– Tamm klappas om, och det ska han göras för han gör en väldigt bra match. Han gör några riktigt svettiga räddningar. Det var ett par frilägen och andra möjligheter för Frisk Asker som inte resulterade i mål, tack vare honom, säger Aftonbladets kommentator.

Redo att hoppa in under säsongen

Tamm vaktade Leksandsburen även i försäsongens första match. En match som vanns med 4–3 efter att löftet räddad samtliga Västerås-försök i straffläggningen. Nu var han tillbaka efter att Gidlöf stått i övriga tre möten.

– Fortsätta gnugga på och vara redo för att kunna hoppa in om det händer något, säger han själv i fredagens sändning om sin kommande säsong och fortsätter om fredagens insats.

– Jag tycker att jag får en del skott på mig direkt som gör att jag kommer in i tempot och hittar tajmingen. En bra start som satte en prägel på matchen.

Leksand – Frisk Asker: 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)

Leksand: Martin Karlsson, Josh Passolt.

Frisk Asker: –

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På annat håll under fredagen ställdes IK Oskarshamn återigen mot Södertälje SK. En repris på det möte som tidigare i augusti slutat 3–0 till de förstnämnde, men på bortaplan. Nu seriekonkurrenten från Södermanland på jakt efter revansch, vilket man också visade genom sin start.

Både 1–0 och 2–0 kom inom dryga två minuter i första perioden. Båda från Joni Ikonens klubba. Centern som nyligen gjort flytten från IKO efter 17 fullträffar i den tröjan.

Motståndet gav sig dock inte i andra akten, och till nästa paus visade resultattavlan 2–2. Ville Jonsson och Sören Dietz-Larsen var de som fick jubla för hemmalagets del, och därifrån kom också 3–2 i tredje. Ludvig Markman drämde in den från högra tekningscirkeln och plötsligt var vändningen ett faktum.

Södertälje fortsatte också att ta utvisningar och fällde därigenom krokben för sig själva. 3–2 stod sig sedan till slutsignal.

Oskarshamn - Södertälje: 3–2 (0–2, 2–0, )

Oskarshamn: Ville Jonsson, Sören Dietz-Larsen, Ludvig Markman.

Södertälje: Joni Ikonen (2),