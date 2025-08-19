Power rank: Så står sig lagen i HockeyAllsvenskan – just nu

Traditionen är tillbaka! För femte sommaren i rad kommer hockeysverige.se’s Måns Karlsson med jämna mellanrum skilja lagen åt i en power rank. Hur står sig lagen i HockeyAllsvenskan – här och nu?

Efter att lagen minst sagt legat i osynk i sina lagbyggsprocesser under våren och sommaren kan man nu säga att alla lag är mer eller mindre klara med trupperna inför premiären om ungefär en månad. Därför kommer här min sista hockeyallsvenska power rank för sommaren. Vilka lag har klättrat respektive tappat på rankingen sedan den senaste power ranken, som publicerades den 29:e juli.

FOTNOT: Notera att rankingen i första hand är baserad på spelare som officiellt presenterats av klubbarna, senast tisdag 19 augusti lockan 10:00, och att rykten inte tas med i beräkningarna.

FOTNOT 2: Den senaste rankingen gjordes den 29:e juli – siffran inom parentes var lagets ranking då.Här hittar du den rankingen.