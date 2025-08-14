Riktar hård kritik mot VIK: ”Inte skötts så proffsigt”

Albert Lyckåsen bekräftar att han tvingas bort från Västerås IK – trots kontrakt.

I en intervju med VLT riktar backen hård kritik mot klubben, som inte var först att informera spelaren om beslutet.

– Jag tror inte att det är någon hemlighet att saker till och från inte har skötts så proffsigt, säger han till tidningen.

Albert Lyckåsen och Västerås sportchef Niklas Johansson. Foto: Bildbyrån (montage).

– Lyckåsen är på väg bort från Västerås. De jobbar på en lösning för honom. De är inte riktigt nöjda med vad han presterar.



Så lät det i Expressens podcast Sanny & Svensson i slutet av juli när Johan Svensson gav en uppdatering kring läget i VIK, och kom in på 24-årige Albert Lyckåsen. Backen satt, då som nu, på ett kontrakt över 2025/26 med den allsvenska klubben, men verkar alltså ändå inte bli kvar.



Nu öppnar spelaren själv upp om situationen och riktar hård kritik mot Västerås efter att han inte fått träna med laget under försäsongen.



– Jag fick först veta att jag inte skulle träna fys med laget och då var det ingen diskussion att jag skulle lämna. Men sedan senare i juli fick jag veta att jag inte skulle vara kvar i Västerås, säger han under torsdagen till VLT.



Lyckåsen menar att dialogen inte har skötts proffsigt av VIK och berättar att han fick höra om avskedet på annat håll.



– Det är från andra jag har fått veta det, först att man skulle få en sämre roll och i slutet av juli fick jag höra av min agent att jag inte var välkommen i laget efter att han hade pratat med Niklas Johansson (sportchef(. Och det var lite sent konverserat kanske, fortsätter 24-åringen.

Sjukskriven efter operationen

Den tidigare Linköpingstalangen med rötterna i Bålsta menar även att träningen utanför laget ställt till det under sensommaren. Detta då han valde att avbryta förra säsongen i februari för att opereras och åtgärda det skadeproblem som hämmat honom under flera år.



– Är man med laget så får man också hjälp varje dag av Medical Team och då hade det kanske gått lite snabbare, säger han till VLT.



Lyckåsen är just nu sjukskriven, men menar att axeln ”börjar närma sig redo”. Västerås IK har inte kommunicerat något kring Lyckåsens framtid.

Source: Albert Lyckåsen @ Elite Prospects