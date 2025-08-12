Eric Norin får inget nytt kontrakt med AIK. Backprofilen skriver att han fick beskedet via Instagram.

– Kul att man fick veta det här. Men tack för min tid, skrev han i en nu borttagen kommentar.

Eric Norin tvingas lämna AIK. Foto: Bildbyrån.

Eric Norin har tillbringat stora delar av sin karriär i AIK. Först som junior, och sen som senior 2014 till 2016, 2017 till 2018 och från 2021 och framåt.

Men nu är AIK-karriären slut efter drygt 300 matcher. Det meddelar klubben i sina officiella kanaler.

I samband med att klubben gick ut med beskedet på Instagram fick man en kommentar av Eric Norin själv, som löd:

– Kul att man fick veta det här. Men tack för min tid, skrev han och la till ett gult och ett svart hjärta.

På frågan om det är sant att han inte hade fått beskedet tidigare svarar backen:

– Det är tyvärr sant. Hade gärna velat veta det först.

Eric Norins kommentarer är nu borttagna.

Norin gjorde den gångna säsongen 4+3 på 23 matcher i HockeyAllsvenskan och 0+3 på tolv matcher under AIK:s succéartade slutspel.