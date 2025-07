Traditionen är tillbaka! För femte sommaren i rad kommer hockeysverige.se’s Måns Karlsson med jämna mellanrum skilja lagen åt i en power rank. Hur står sig lagen i HockeyAllsvenskan – här och nu?

Nytt lag på jumboplats.

Skiften i mitten.

Stenhårda Smålandskampen.

Värvningarna hyllas.

Byte i toppen – de är ny tvåa.

Några lag har många pusselbitar på plats. Andra lag har varit i princip färdiga sen länge. De hockeyallsvenska lagen är minst sagt i olika faser i sina truppbyggen.

Men hur bra står de sig, både kvantitativt och kvalitativt, jämfört med varandra? Det ska jag försöka ta reda på i den här ytterst rörliga lagrankingen.

FOTNOT: Notera att rankingen i första hand är baserad på spelare som officiellt presenterats av klubbarna, senast söndag 29:e juli klockan 16:00, och att rykten inte tas med i beräkningarna.



FOTNOT 2: Den senaste rankingen gjordes den 22:a juni – siffran inom parentes var lagets ranking då. Här hittar du den rankingen.

14. Almtuna (13)

Almtuna är ganska tydlig jumbo om vi ser till lagbygget här och nu. Är det något vi vet med Almtuna är det dock att det är runt den här perioden de brukar börja presentera sina värvningar, så räkna med att det händer en hel del kommande veckor.

Just nu har man bara en målvakt, fyra backar och sju forwards kontrakterade. Sedan rankingen för en månad sedan har de plockat in en forward i form av Lukas Smith från Forshaga. Han gjorde det bra under sin korta låneperiod i Mora förra säsongen och är en spännande värvning för Almtunas del.

De kommande veckorna kommer vi få se var Almtuna egentligen står. Jag lär inte ha dem sist i kommande ranking.

13. Troja/Ljungby (12)

Nykomlingen från Ljungby är nu nere på kvalplats. Sedan den senaste power rankingen har de förlängt med tre spelare och värvat två spelare, vilket gör att man nu har två målvakter, nio backar och 13 forwards på avtal. Lagbygget är med andra ord i stort sett klart. Och det är ett lag som absolut kommer husera i botten, men på intet sätt är något givet kvallag.

De två värvningar man gjort de senaste veckorna är ganska starka. Jonathan Stålberg är en gångbar allsvensk målvakt som lär ta hand om förstaspaden. Men den stora grejen är såklart Tom Hedberg, som flyttar ner till Småland efter en tid i AIK som var ganska mycket upp och ned. Det finns mycket hockey i den där backen, men han har haft problem att visa det över en hel säsong. I Troja kommer han få en tung roll och en superchans att verkligen få ut all sin potential på allsvensk nivå.

Utöver dessa två spelare har Troja också plockat in Björn Karlsson som tränare. Ledarstaben ser också spännande ut, med Jens Gustafsson i spetsen.

Tom Hedberg är klar för Troja. Foto: Bildbyrån.

12. Vimmerby (14)

Vimmerby lämnar jumboplatsen och går upp på säker mark efter några riktigt fina värvningar och förlängningar på sistone. Det viktigaste som hänt är förstås att man gjort klart med Robin Christoffersson på lån från Leksand. Christoffersson var i sina bästa stunder en riktigt bra målvakt förra säsongen. Att han nu återvänder är värt väldigt mycket.

Dessutom har Vimmerby förlängt med Elliot Ekefjärd samt värvat Filip Persson, Arvid Hurtig och Emil Ekholm. Inte minst Hurtig ser jag fram emot att se i Vimmerbytröjan kommande säsong. Jag tror han kommer visa sig vara en bra värvning för dem. Jag ser en del outnyttjad potential i honom.

Vimmerby ställer kommande säsong upp med ett lag som känns klart mer allsvenskt än det man hade ifjol. De kan absolut undvika kval.

11. Östersund (11)

Det har hänt en del saker i Östersund de senaste veckorna. De har förlängt med Isak Garfvé och framför allt med Daniel Öhrn. Dessutom har de värvat Samuel Solem, Maksims Semjonovs och Filip Hesselvall. Tre ganska spännande värvningar, även om jag inte tror att någon av dem direkt kommer bli några toppspelare i serien. Det är snarare andra- tredjekedjespelare de plockat in.

Och är det något jag ser i Östersund är det just att de har ganska många spelare i just den kategorin. Jag ser inte riktigt någon given lekkamrat till Linus Videll som läget är nu. Och det är nog det man behöver få in för att Östersund ska bli det slutspelslag de har ambition att vara.

ÖIK har just nu en målvakt, sju backar och tolv forwards på avtal.

Samuel Solem är tillbaka i svensk hockey. Foto: Bildbyrån.

10. Västerås (10)

Västerås fortsätter att hålla en ganska låg profil. Mellan min första och min andra power rank gjorde de ingenting – och mellan den förra och den här har de bara gjort två saker: Värvat Niclas Lundgren och värvat Max Karlsson.

Niclas Lundgren må ha kommit upp i åren, han fyller 36 i höst, men jag tror han är precis vad Västerås behöver just nu. Han är lugn och trygg, rutinerad, är från staden och har sina styrkor i defensiven. I en annars ganska spretig backsida kan han nog bli den samlade kraften.

Max Karlsson är också en ganska smart värvning. Sannolikt ganska billig. Low risk-high reward. Det kan bli väldigt bra. Jag blir inte förvånad om han spelar till sig ett SHL-kontrakt igen.

Men Västerås som lag har jag ganska låga förväntningar på, som läget är nu. Men så har de bara två målvakter, sju backar och tio forwards på avtal också. Fler spelare kommer tillkomma.

9. AIK (7)

AIK har bara värvat en spelare sedan den senaste power rankingen: Collegebacken Jack York. Jag ska inte påstå att jag vet speciellt mycket om honom, men det kan säkert bli bra. Efter den värvningen har ”Gnaget” två målvakter, sex backar och 13 forwards på avtal. Truppen är således inte helt klar, men den börjar verkligen närma sig att vara färdigbyggd.

Och om jag ska vara ärlig är jag inte jätteimponerad över det bygge de fått ihop så här långt. Det finns några riktiga toppspelare, men också ganska många spelare som har en del att bevisa. Och känslan är att de har en ganska lång bit upp till topp-sex.

8. Mora (9)

Det enda som hade hänt i Moras lagbygge inför förra power rankingen var att de hade tappat Filip Björkman till Malmö. Nu har Mora i alla fall fått in några nya pusselbitar, och det är tre ganska spännande sådana.

Forwardsen Hampus Larsson, Connor MacEachern och Ethan De Jong har alla anslutit och det känns som tre ganska intressanta spelare. Larsson vet man precis vad man kommer få av och MacEachern har en spännande profil. Han lär få spela väldigt högt upp i laget.

Mora fick ju också beskedet att superstjärnan Johan Persson inte blir kvar. Tråkigt, men inte helt oväntat. Men det är klart han kommer saknas.

Mora har två målvakter, sex backar och 13 forwards på avtal. Och laget ser väl absolut okej ut, det finns alltid skrällpotential, men de känns som ett tydligt mittenlag på pappret.

Hampus Larsson. Foto: Bildbyrån.

7. Nybro (8)

Vilka blir bästa Smålandslag i år? Det kommer bli ett snortajt race mellan tre lag (Vimmerby och Troja är förstås inte med i den matchen), och av dessa tre håller jag Nybro lägst just nu. Men det är inte med någon stor marginal.

Mikael Aaro har byggt ett spännande lag som just nu består av tre målvakter, åtta backar och tolv forwards sedan Fredrik Granberg anslutit tidigare idag. Just backsidan ser faktiskt riktigt bra ut. Den är både spetsig och bred och har flera spelare på väg uppåt i sina karriärer.

Granberg är den enda spelare Nybro plockat in sedan min senaste ranking. Ska vi gissa att någon forward till ansluter innan truppen är klar?

6. Oskarshamn (5)

Oskarshamn har hållit en låg profil på spelarmarknaden de senaste veckorna. Det enda som hänt sedan min senaste power rank är att man brutit kontraktet med Joel Jonsson, som istället skrivit på för Borlänge i HockeyEttan. I övrigt är det samma manskap som man hade för en månad sedan.

Sportchefen Arsi Piispanen har byggt ett ganska brett lag, med tre målvakter, sju backar och 14 forwards på avtal. När vi nu kan summera bygget tycker jag det är helt okej – men inte så mycket mer. Det finns spännande element som Olof Glifford, Herman Träff, Viggo Nordlund och några nya finska spelare – men det är knappast ett lag som kommer utmana om att gå upp.

Det är snarare ett lag som kommer husera strax bakom den absoluta toppen, och ligga någonstans mellan kvart- och semifinalnivå. Och det kanske är gott så.

5. Kalmar (6)

Kalmar har inte värvat något sedan senast – men de har förlängt med lagets största stjärna från förra säsongen: A.J. Vanderbeck. Vanderbeck slutade tvåa i HockeyAllsvenskans skytteliga och det fanns inte på min karta att han skulle bli kvar den här säsongen. Men det blev han, och det är bara att gratulera Kalmar till det.

Med Vanderbecks intåg har man flera spelare som kan komma högt upp i skytteligan. Även Eddie Levin och George Diaco har potential att sluta topp-tio. Jag tror också matt Fonteyne har 20 mål i sig. Offensiven ser riktigt bra ut i Kalmar. Defensivt är det inte lika stjärntätt, men ändå bra nog för att Kalmar i alla fall ska bli ett topp sex-lag.

Daniel Stolt har just nu 2-7-14 kontrakterade spelare. Är truppen klar nu?

A.J. Vanderbeck. Foto: Bildbyrån.

4. Södertälje (4)

Mitch Lewandowski öste in poäng i Toledo Walleye i ECHL. Han är Södertäljes senaste spetsvärvning. Och nog ser det här ut som som en riktigt typisk Emil Georgsson-succé. Det här är en spelare jag kommer hålla ett extra öga på i vinter.

I och med värvningen av Lewandowski har SSK tolv forwards på kontrakt. Ytterligare någon spelare kommer alltså komma in. Södertälje känns därför som ett givet topp fyra-lag för mig, och frågan är om det till och med kan bli så att de utmanar topp tre-lagen när allt kommer omkring?

Förutom Lewandowski har Georgsson också – oväntat nog – sajnat Andrew Nielsen till kommande säsong. Nielsen var bra ifjol och kommer bli nyttig även i år. Men nog kommer stjärnvärvningen Roppe Laavainen, som är skadad, saknas. Den nivån är Nielsen inte på.

3. BIK Karlskoga (2)

BIK Karlskoga är sannolikt klara med truppen nu. Och det är en riktigt stark trupp som Torsten Yngveson byggt. Enligt mig är det topp-tre på min ranking som har en genuin chans att gå upp som läget är nu. I den skaran räknar jag alltså in Karlskoga.

De har 2-7-15 spelare i truppen nu efter att Casper Haugen Evensen förlängt och Åke Stakkestad värvats. Stakkestad kommer från ett skadehelvete i HV71 och spelade bara 13 matcher förra säsongen – men tänk hur nyttig han kommer vara i slutspelet i vår. Det är klart att han är en klockren värvning för BIK:s del.

Det här är ett av BIK:s på pappret starkaste lag i HockeyAllsvenskan.

Åke Stakkestad är tillbaka. Foto: Bildbyrån.

2. Björklöven (3)

Efter två raka tredjeplatser på min ranking är Björklöven nu uppe som tvåa. Detta efter att man sedan min senaste ranking gjort två värvningar: Olle Eriksson Ek, som värvades in som ny målvakt tidigare idag, och Albin Lundin som ju anslöt från Luleå för ungefär en månad sedan.

De värvningarna gör att ”Löven” har två målvakter, sju backar och tolv forwards på avtal. Och de värvningarna gör alltså att de med liten, liten marginal passerar BIK och lägger beslag på min andraplats.

Här finns seriens kanske bästa målvaktspar och en forwardssida med en spets som nog bara MoDo kan matcha. Däremot är backsidan fortsatt lite osäker, även om det återfinns flera starka namn även där.

”Löven” ska, efter två svaga år, helt enkelt vara topp-tre kommande säsong.

Albin Lundin. Foto: Bildbyrån.

1. MoDo (1)

MoDo är tämligen överlägsna på toppen. De kommer inte vara en lika stor favorit som Brynäs var förra säsongen – men man seglar iväg från konkurrenterna i allt större utsträckning. På pappret är man en dunderfavorit.

De har tre målvakter, åtta backar och 14 forwards på kontrakt och har sedan min senaste ranking värvat Linus Andersson från den finska ligan. Det är ett av hela HockeyAllsvenskans bästa nyförvärv inför kommande säsong. Jag tror han kommer vara med och slåss i toppen av både skytteliga och poängliga.

Så även om både BIK och Björklöven stärkt sina trupper de senaste veckorna tycker jag glappet mellan MoDo och de övriga lagen bara växer och växer. Det här är helt klart laget att slå.